طقس صيفي اليوم وغدا وحار نسبيا الثلاثاء والأربعاء

طقس صيفي اليوم وغدا وحار نسبيا الثلاثاء والأربعاء
التاريخ
9/3/2023 4:21:59 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تكون الأجواء اليوم الأحد، صيفية عادية في معظم المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الاثنين، صيفية عادية في معظم المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
كما يطرأ الأربعاء، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 16 وفي مرتفعات الشراة 28 - 15، وفي مناطق البادية 37 - 21، وفي مناطق السهول 31 - 19، وفي الأغوار الشمالية 37 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 28، وفي البحر الميت 38 - 27، وفي خليج العقبة 38 - 27 درجة مئوية.- (بترا)
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