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خلدون سويدان رئيساً تنفيذياً للدائرة التجارية في أمنية

9/3/2023 4:21:39 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت شركة أمنية عن ترقية خلدون سويدان إلى منصب الرئيس التنفيذي للدائرة التجارية، ذلك تقديراً لجهوده وإنجازاته المتحققة خلال فترة عمله، والمناصب التي تدرج فيها وكان آخرها رئيس قسم تسويق المنتجات في الشركة.

ويُعد سويدان إضافة قيّمة للشركة، حيث يتمتع بخبرة في مجال الاتصالات تمتد لأكثر من 18 عاماً ويمتلك مجموعة مميزة من المهارات في مجالات التسويق والمبيعات والتسعير والتخطيط وأبحاث السوق وتطوير المنتجات وخدمة العملاء.

وتمكّن سويدان من لعب أدوار رئيسة في شركة أمنية بفضل تمتعه بمهارات قيادية وإدارية قوية، بالإضافة إلى قدراته على تحديد التحديات والفرص في مجال الولاء والاحتفاظ بالعملاء، وتطوير حلول مبتكرة لخفض التكلفة، ووضع خطط لتحقيق الأهداف وتعزيز الميزة التنافسية للشركة.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحيه: "يسرّنا الإعلان عن ترقية خلدون سويدان إلى منصب الرئيس التنفيذي للدائرة التجارية للشركة، ونحن على ثقة بأن خلدون سيواصل تسخير خبراته وإمكانياته لتعزيز ميزة تنافسية لأمنية وتحقيق المزيد من النجاحات في سوق الاتصالات الأردني، حيث ستكون رؤيته وقيادته الاستراتيجية أدوات فاعلة لتحقيق أهداف أمنية".

من جانبه، أعرب خلدون سويدان عن فخره واعتزازه بهذه الترقية التي تعكس ثقة الشركة وإدارتها التنفيذية به وبقدرته على تحقيق المزيد من النجاحات للشركة، مؤكداً تطلعه لقيادة فريق العمل في الدائرة التجارية لترسيخ مكانة أمنية كشركة اتصالات رائدة وتحقيق رؤيتها الاستراتيجية للنمو والتطوير في سوق الاتصالات المتنامي.

تجدر الإشارة إلى أن سويدان حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب من جامعة العلوم التطبيقية، وعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الشرق الأوسط في الأردن.



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