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العمل: إطلاق خدمة طباعة التصاريح بمركز الخدمات الحكومي في المقابلين

9/3/2023 4:21:38 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت وزارة العمل أنه للتسهيل على أصحاب العمل وتوفيرا لوقتهم وجهدهم قررت بالتعاون مع وزارة الاقتصادر الرقمي والريادة إطلاق خدمة طباعة تصاريح العمل في مركز الخدمات الحكومي الشامل في عمان بمنطقة المقابلين.

وأشارت الوزارة إلى أنه بإمكان صاحب العمل أو من يفوضه استلام بطاقة تصريح العمل من مركز الخدمات الحكومي الشامل في عمان منطقة المقابلين يوميا حتى الساعة السابعة مساء.



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