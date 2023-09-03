العمل: إطلاق خدمة طباعة التصاريح بمركز الخدمات الحكومي في المقابلين
التاريخ
9/3/2023 4:21:38 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة العمل أنه للتسهيل على أصحاب العمل وتوفيرا لوقتهم وجهدهم قررت بالتعاون مع وزارة الاقتصادر الرقمي والريادة إطلاق خدمة طباعة تصاريح العمل في مركز الخدمات الحكومي الشامل في عمان بمنطقة المقابلين.
وأشارت الوزارة إلى أنه بإمكان صاحب العمل أو من يفوضه استلام بطاقة تصريح العمل من مركز الخدمات الحكومي الشامل في عمان منطقة المقابلين يوميا حتى الساعة السابعة مساء.
MENAFN03092023000072011014ID1106999703
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.