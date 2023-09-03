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كرسي عبدالعزيز سعود البابطين للسلام العادل...مسيرة إنسانية مضيئة

9/3/2023 4:21:38 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشف مدير كرسي عبدالعزيز سعود البابطين للسلام العادل في الجامعة المتوسطية في ألبانيا الأستاذ الدكتور آربين سي سي عن أنشطته المقرر انطلاقها مطلع أكتوبر المقبل استنادًا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية والجامعة.
وفي هذا الصدد ثمن الأستاذ الدكتور آربين سي سي نتائج الاجتماع الأول للجنة، والذي تم خلاله تعيين مدير الكرسي واعتماد خطة الأنشطة الخاصة بالكرسي خلال السنة الأكاديمية.
وأشاد الدكتور آربين في تصريح صحافي بما حققه الكرسي من أهداف وقال: " حقق الكرسي جميع الأهداف التي تم اعتمادها قبل عام ونحن أكثر ثقة في المضي قدمًا في العام الأكاديمي 2023-2024وبهذه المناسبة أشكر رئيس لجنة الكرسي ورئيس الجامعة المتوسطية في ألبانيا الأستاذ الدكتور أناستاس أنجيلي وجميع أعضاء هذه اللجنة على دعمهم القوي لأنشطتنا، كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لإخواننا في مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية على الدعم والتعاون اللذان لمسناه وكذلك تشجيعهم لجميع الأنشطة الأكاديمية للجامعة هذا العام.
تحليل مهني
واستعرض الدكتور آربين ملامح الإنجازات التي تحققت موضحاً: " تم تخصيص مساحة بالكرسي على الموقع الرسمي للجامعة، لتوثيق جميع أنشطة الكرسي، كما تم إنشاء صفحة خاصة بالكرسي على منصة (LinkedIn)، إضافة إلى الحضور الخاص بالكرسي على وسائل التواصل باللغتين الإنجليزية والألبانية"
واستطرد: " كما تم دمج مناهج "ثقافة السلام العادل" ضمن برنامج الماجستير في الجامعة تحت بند المقرر الإلزامي الذي يحمل عنوان "حقوق الإنسان والثقافة من أجل السلام العادل"، بواقع 6 وحدات دراسية خلال الفصل الدراسي الثاني (مارس 2023 - يونيو 2023) وتم نشر تحليل مهني للغاية في الصحف الألبانية باللغتين الألبانية والانجليزية بعنوان "ثقافة السلام من أجل أمن أجيال المستقبل" حول المناهج الدراسية لمؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين للثقافة، وأهمية تعليم ثقافة السلام، وافتتاح الكرسي في ألبانيا ومهمته".
محاضرة مفتوحة
وسلط مدير كرسي عبدالعزيز سعود البابطين للسلام الضوء على المحاضرة المفتوحة التي أقيمت للأستاذ إرمير جينيشي، وهو خريج سابق في مجال اللغة العربية والأدب واللاهوت من جامعة طرابلس في ليبيا، و تمت دعوته بصفة محاضر في العديد من المؤتمرات داخل ألبانيا وخارجها، وركز جينيشي خلال محاضرته على أهمية معرفة تاريخ البحر الأبيض المتوسط والوطن العربي واللغة والثقافة العربية، وتأثيرهما على سكان الشواطئ الشمالية للبحر الأبيض المتوسط حتى وسط أوروبا.
العدالة والسلام
إلى جانب محاضرة حول العدالة والسلام العادل في جمهورية كوسوفو في يوم الذكرى الخامسة عشر لاستقلال جمهورية كوسوفو والتي القتها رودينا جاسيني، المحامية المتخصصة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والمحاضرة في كلٍ من القانون الجنائي الدولي وقانون حقوق الإنسان "
ونظم كرسي عبدالعزيز سعود البابطين للسلام العادل للمرة الأولى "يوم الثقافة العربية" في الجامعة، وذلك بمناسبة "اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية" الذي تحتفل به منظمة اليونيسكو في الحادي والعشرين من شهر مايو من كل عام، وقد كان ضيف شرف كرسي البابطين للسلام العادل في هذا المناسبة هناء الشوّا، سفيرة دولة فلسطين لدى جمهورية ألبانيا، التي ألقت محاضرة مفتوحة حول تاريخ دولة فلسطين وبمناسبة إحياء الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، كما تحدثت سعادتها عن أهمية إقامة سلام عادل في دولة فلسطين وفي منطقة المتوسط بأكملها.
علاقات متميزة
وشهد كرسي عبد العزيز سعود البابطين للسلام العادل في الجامعة المتوسطية في ألبانيا مجموعة أخرى من الأنشطة بينها لقاء نائب وزير الخارجية للشؤون الأوربية في وزارة الخارجية الألبانية، أرتيميس مالو، بمدير الكرسي، الدكتور آربين سي سي، هذا إلى جانب دعوة إدارة الكرسي إلى السفير الدكتور فيصل المسيليم، سفير دولة الكويت لدى ألبانيا، والذي أشاد بالعلاقات المتميزة بين البلدين وأعرب عن استعداده لتعزيز العلاقات على المستوى الجامعي والأكاديمي، كما أشاد سعادته بالدور الهام الذي يلعبه كرسي عبدالعزيز سعود البابطين للسلام العادل في الجامعة المتوسطية في ألبانيا
ونظم الكرسي الندوة الدولية التي حملت عنوان "الحرب في أوكرانيا واعتباراتها بالنسبة لأوروبا" والتي نظمها كرسي عبدالعزيز سعود البابطين للسلام في مقر مركز دراسة وممارسة حل النزاعات في جامعة مالطا بالتعاون مع كلية جيمي وروزالين كارتر للسلام وحل النزاعات في جامعة جورج ميسون في واشنطن.

الجدير بالذكر أن فكرة تأسيس كراسي عبد العزيز سعود البابطين بدأت في عام 2004، بإنشاء أول كرسي في جامعة قرطبة بإسبانيا ، وتوالت عدد الكراسي والتي وصل عددها 20 كرسياً حتى وقتنا الحالي والتي آمن الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين من خلالها بضرورة التشجيع على تعليم اللغة العربية ونشر آدابها وثقافتها وتعليم ثقافة السلام العادل والدائم في جامعات مختلفة بالدول الأوروبية.




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