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مليار يوان لأعمال الإغاثة من تبعات الكوارث في الصين

9/3/2023 4:15:31 AM
(MENAFN- Al Watan) خصصت الصين مليار يوان (نحو 139.3 مليون دولار أمريكي) لأعمال الإغاثة من الكوارث في المناطق المتضررة من الفيضانات أو الجفاف أو آفات المحاصيل.
وأفادت وزارة المالية الصينية أن تخصيص هذه الأموال بشكل مشترك من قبل وزارة المالية ووزارة الزراعة والشؤون الريفية ووزارة الموارد المائية، مشيرة إلى أنه سيجري تخصيص إجمالي 272 مليون يوان لأعمال الإغاثة من الجفاف في مناطق مثل قانسو وشنشي، بينما سيجري استخدام 357 مليون يوان لمساعدة جيلين وهيلونغجيانغ ومقاطعات أخرى على مواجهة الفيضانات واستعادة الإنتاج الزراعي.
وأضافت الوزارة أنه سيجري تخصيص الأموال المتبقية لمناطق، من بينها جيانغشي وهونان، لمكافحة الآفات والوقاية منها.

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