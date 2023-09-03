مليار يوان لأعمال الإغاثة من تبعات الكوارث في الصين

مليار يوان لأعمال الإغاثة من تبعات الكوارث في الصين
التاريخ
9/3/2023 4:15:31 AM
(MENAFN- Al Watan) خصصت الصين مليار يوان (نحو 139.3 مليون دولار أمريكي) لأعمال الإغاثة من الكوارث في المناطق المتضررة من الفيضانات أو الجفاف أو آفات المحاصيل.
وأفادت وزارة المالية الصينية أن تخصيص هذه الأموال بشكل مشترك من قبل وزارة المالية ووزارة الزراعة والشؤون الريفية ووزارة الموارد المائية، مشيرة إلى أنه سيجري تخصيص إجمالي 272 مليون يوان لأعمال الإغاثة من الجفاف في مناطق مثل قانسو وشنشي، بينما سيجري استخدام 357 مليون يوان لمساعدة جيلين وهيلونغجيانغ ومقاطعات أخرى على مواجهة الفيضانات واستعادة الإنتاج الزراعي.
وأضافت الوزارة أنه سيجري تخصيص الأموال المتبقية لمناطق، من بينها جيانغشي وهونان، لمكافحة الآفات والوقاية منها.
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