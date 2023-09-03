Sunday, 03 September 2023 02:15 GMT

ما الفرق بين متحور كورونا الجديد بيرولا و المتحورات السابقة؟

9/3/2023 4:15:31 AM
(MENAFN- Al Watan) راقب مسؤولو الصحة في جميع أنحاء العالم عن كثب سلالة "بيرولا كوفيد"، التي تنتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم.
حيث قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأربعاء الماضي، إن القفزة الجينية "بنفس الحجم تقريبًا" التي شوهدت بين متغير أوميكرون الأولي ومتغير دلتا.
فيما قال علماء الفيروسات من أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان BA.2.86 يعاني من أي أعراض محددة جديدة، حيث لا يزال العلماء يحللون الحالات المكتشفة مؤخرًا.
ومع ذلك، إذا كان يتصرف مثل متغيرات أوميكرون الأخرى، فقد يكون لديه بعض العلامات المنذرة التي يجب الانتباه إليها.
المتغير المعروف علميًا باسم BA.2.86، وهو فرع جديد من "أوميكرون"، ويثير قلق الخبراء بسبب 35 طفرة في بروتينه الشوكي، وهو جزء الفيروس الذي صممت لقاحات كوفيد لاستهدافه.
كما أن العديد من طفرات "بيرولا" لها وظائف غير معروفة، لكن يُعتقد أن بعضها الآخر يساعد الفيروس على الهروب من جهاز المناعة.
أما عن أعراض بيرولا فقد وجدت دراسة أجريت عام 2022 ونشرت في مجلة "نيتشر" أن سلف "بيرولا" BA.2 كان مرتبطًا "بشكل ملحوظ" بأعراض "شبيهة بالبرد" و"شبيهة بالأنفلونزا".
وتشمل الأعراض: العطاس وسيلان الأنف، الصداع، الإرهاق، التهاب الحلق، السعال المستمر والحمى.
وحول فعالية اللقاحات فإن تحليل الخبراء المبكر أظهر أن "بيرولا" قد يكون أكثر قدرة على التسبب في العدوى للأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد أو تم تطعيمهم ضده.
أما مسؤولي الصحة في بريطانيا لم يصدروا بعد إعلانًا رسميًا حول ما إذا كان المتغير الجديد لديه أي قدرة متزايدة على التهرب من الحماية من اللقاحات مقارنة بمنتجات أوميكرون الأخرى.

MENAFN03092023000089011017ID1106999688

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث