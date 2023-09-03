2,561,441 اتصالاً عبر رقم الطوارئ الموحد 911 خلال شهر أغسطس
التاريخ
9/3/2023 4:15:30 AM
(MENAFN- Al Watan) تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد (911) في مناطق الرياض، مكة المكرمة، الشرقية (2,561,441) اتصالاً خلال شهر أغسطس 2023 م، حيث يقوم المركز باستقبال كافة المكالمات وتحويلها للجهات ذات العلاقة حسب الاختصاص باستخدام أنظمة وآلية متطورة يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.
وبلغ عدد المكالمات المستقبلة في منطقة مكة المكرمة (902,363)، وفي منطقة الرياض وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى (1,124,804)، وفي المنطقة الشرقية وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى (534,274)، بإجمالي (2,561,441) مكالمة في المناطق.
MENAFN03092023000089011017ID1106999686
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.