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2,561,441 اتصالاً عبر رقم الطوارئ الموحد 911 خلال شهر أغسطس

9/3/2023 4:15:30 AM
(MENAFN- Al Watan) تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد (911) في مناطق الرياض، مكة المكرمة، الشرقية (2,561,441) اتصالاً خلال شهر أغسطس 2023 م، حيث يقوم المركز باستقبال كافة المكالمات وتحويلها للجهات ذات العلاقة حسب الاختصاص باستخدام أنظمة وآلية متطورة يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.
وبلغ عدد المكالمات المستقبلة في منطقة مكة المكرمة (902,363)، وفي منطقة الرياض وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى (1,124,804)، وفي المنطقة الشرقية وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى (534,274)، بإجمالي (2,561,441) مكالمة في المناطق.

MENAFN03092023000089011017ID1106999686

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