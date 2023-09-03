البورصة تمد فترة السماح بالتحرك السعري على“رواد” في نطاق 5%
التاريخ
9/3/2023 4:15:21 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
قررت إدارة البورصة، مد فترة السماح بالتحرك السعري يومياً على سهم رواد السياحة“رواد” في نطاق نسبة 5% صعوداً وهبوطاً وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة.
وسيتم السماح بالتحرك لمدة شهر آخر ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة.
وقالت البورصة، إن السهم متاح عليه التعامل بالأنشطة المتخصصة طبقاً للقائمة المدرجة بها.
وأضافت، أن ذلك كتدبير إحترازي في ضوء قرار مجلس ادارة البورصة بتاريخ 1 ديسمبر 2021 المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب خطابها المؤرخ 5 ديسمبر 2021. وأوضحت، أن ذلك في ضوء التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لوضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملين اثر التقلبات السعرية الحادة في ذات جلسة التداول وعلى أسهم ارتفعت فيها النسبة بين قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة لقيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الأسهم حرة التداول وما يمثله ذلك كله من زيادة في المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها.
وتحولت شركة رواد السياحة“رواد” إلى خسارة 17.3 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بصافي أرباح 49.3 مليون جنيه خلال العام الأسبق 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وسجلت الشركة مجمل ربح بقيمة 11.9 مليون جنيه، خلال عام 2020 مقابل 66.5 مليون جنيه مجمل خسائر بالفترة المماثلة بعام 2019.
وحققت أرباحا تشغيلية بقيمة 5.2 مليون جنيه في العام الماضي، مقابل 49.72 مليون جنيه في 2019.
وقررت الشركة المساهمة في زيادة رأس مال شركة دهب سيناء للتصنيع ومواد البناء، بمبلغ 7 مليون جنيه من إجمالي الزيادة البالغة 10 مليون جنيه.
وستصل مساهمة الشركة المباشرة بعد الزيادة إلى 52 مليون جنيه، بنسبة 32.5% بدلًا من 45 مليون جنيه بنسبة 30% قبل الزيادة.
باع“بنك مصر” أغلب حصته في رأسمال شركة رواد السياحة“رواد” لتتقلص من 9.48% إلى 0.03%.
وأفادت الشركة أن بنك مصر باع عدد 1.635 مليون سهم من أسهم رواد السياحة بقيمة إجمالية 22.724 مليون جنيه.
وبلغ متوسط سعر البيع 13.8942 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.
الجدير بالذكر، أن شركة مصر لتأمينات الحياة تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية شركة رواد السياحة بنسبة 20%، تليها سهم مصر القابضة للتأمين بنسبة 17.44%، ثم المساهم على محمود محجوب بنسبة 16.1%.
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