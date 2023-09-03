البورصة تمد فترة السماح بالتحرك السعري على“رواد” في نطاق 5%

وسيتم السماح بالتحرك لمدة شهر آخر ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة.

وقالت البورصة، إن السهم متاح عليه التعامل بالأنشطة المتخصصة طبقاً للقائمة المدرجة بها.

وأضافت، أن ذلك كتدبير إحترازي في ضوء قرار مجلس ادارة البورصة بتاريخ 1 ديسمبر 2021 المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب خطابها المؤرخ 5 ديسمبر 2021. وأوضحت، أن ذلك في ضوء التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لوضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملين اثر التقلبات السعرية الحادة في ذات جلسة التداول وعلى أسهم ارتفعت فيها النسبة بين قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة لقيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الأسهم حرة التداول وما يمثله ذلك كله من زيادة في المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها.

وتحولت شركة رواد السياحة“رواد” إلى خسارة 17.3 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بصافي أرباح 49.3 مليون جنيه خلال العام الأسبق 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.

وسجلت الشركة مجمل ربح بقيمة 11.9 مليون جنيه، خلال عام 2020 مقابل 66.5 مليون جنيه مجمل خسائر بالفترة المماثلة بعام 2019.

وحققت أرباحا تشغيلية بقيمة 5.2 مليون جنيه في العام الماضي، مقابل 49.72 مليون جنيه في 2019.

وقررت الشركة المساهمة في زيادة رأس مال شركة دهب سيناء للتصنيع ومواد البناء، بمبلغ 7 مليون جنيه من إجمالي الزيادة البالغة 10 مليون جنيه.

وستصل مساهمة الشركة المباشرة بعد الزيادة إلى 52 مليون جنيه، بنسبة 32.5% بدلًا من 45 مليون جنيه بنسبة 30% قبل الزيادة.

باع“بنك مصر” أغلب حصته في رأسمال شركة رواد السياحة“رواد” لتتقلص من 9.48% إلى 0.03%.

وأفادت الشركة أن بنك مصر باع عدد 1.635 مليون سهم من أسهم رواد السياحة بقيمة إجمالية 22.724 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيع 13.8942 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

الجدير بالذكر، أن شركة مصر لتأمينات الحياة تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية شركة رواد السياحة بنسبة 20%، تليها سهم مصر القابضة للتأمين بنسبة 17.44%، ثم المساهم على محمود محجوب بنسبة 16.1%.