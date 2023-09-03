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المدفوعات غير النقدية في الصين تنمو 12.2% خلال الربع الثاني 2023

9/3/2023 4:15:21 AM
(MENAFN- Al-BoNews) أعلن البنك المركزي الصيني، أن المدفوعات غير النقدية التي تعاملت البنوك الصينية معها قد واصلت نموها في الربع الثاني من عام 2023.

وبلغت المدفوعات غير النقدية عبر البطاقات المصرفية، ووسائل الدفع الإلكترونية، والأوراق التجارية، والتحويلات الائتمانية والتسويات الأخرى 1308.83 تريليون يوان (نحو 182.32 تريليون دولار) خلال الفترة المذكورة، بزيادة بنسبة 12.28% على أساس سنوي.

وأوضح بنك الشعب الصيني، اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الصينية“شينخوا”، أن المدفوعات الإلكترونية حظيت بحصة الأسد من المدفوعات غير النقدية، حيث بلغت قيمة المعاملات الإجمالية 842.19 تريليون يوان، مشيرا لتوسع المدفوعات عبر الهاتف المحمول بنسبة 14.29% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 138.96 تريليون يوان.

وكشفت البيانات أيضاً ارتفاع معاملات البطاقات المصرفية في الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة بنسبة 11.35% على أساس سنوي لتصل إلى 271.76 تريليون يوان.

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