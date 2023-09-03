المدفوعات غير النقدية في الصين تنمو 12.2% خلال الربع الثاني 2023
التاريخ
9/3/2023 4:15:21 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلن البنك المركزي الصيني، أن المدفوعات غير النقدية التي تعاملت البنوك الصينية معها قد واصلت نموها في الربع الثاني من عام 2023.
وبلغت المدفوعات غير النقدية عبر البطاقات المصرفية، ووسائل الدفع الإلكترونية، والأوراق التجارية، والتحويلات الائتمانية والتسويات الأخرى 1308.83 تريليون يوان (نحو 182.32 تريليون دولار) خلال الفترة المذكورة، بزيادة بنسبة 12.28% على أساس سنوي.
وأوضح بنك الشعب الصيني، اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الصينية“شينخوا”، أن المدفوعات الإلكترونية حظيت بحصة الأسد من المدفوعات غير النقدية، حيث بلغت قيمة المعاملات الإجمالية 842.19 تريليون يوان، مشيرا لتوسع المدفوعات عبر الهاتف المحمول بنسبة 14.29% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 138.96 تريليون يوان.
وكشفت البيانات أيضاً ارتفاع معاملات البطاقات المصرفية في الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة بنسبة 11.35% على أساس سنوي لتصل إلى 271.76 تريليون يوان.
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