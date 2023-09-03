“السيادي السعودي” يستحوذ على حصة“سابك” في“السعودية للحديد” بـ3.3 مليار دولار
التاريخ
9/3/2023 4:15:21 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصة“الشركة السعودية للصناعات الأساسية” (سابك) الكاملة في“السعودية للحديد والصلب” (حديد)، في صفقة بلغت 12.5 مليار ريال (3.3 مليار دولار)، بحسب ما أعلنته“سابك” على موقع السوق المالية السعودية“تداول”، اليوم الأحد.
اقتصاد الشرق
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