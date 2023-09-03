تخصيص 139.3 مليون دولار لأعمال الإغاثة من الكوارث في الصين

تخصيص 139.3 مليون دولار لأعمال الإغاثة من الكوارث في الصين
التاريخ
9/3/2023 4:15:19 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلنت وزارة المالية الصينية، أنبكين خصصت مليار يوان (نحو 139.3 مليون دولار) لأعمال الإغاثة من الكوارث في المناطق المتضررة من الفيضانات أو الجفاف أو آفات المحاصيل.
وقالت الوزارة، اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الصينية“شينخوا”، إنه سيجري تخصيص إجمالي 272 مليون يوان لأعمال الإغاثة من الجفاف في مناطق مثل قانسو وشنشي، بينما سيجري استخدام 357 مليون يوان لمساعدة جيلين وهيلونغجيانغ ومقاطعات أخرى على مواجهة الفيضانات واستعادة الإنتاج الزراعي.
وأضافت أنه سيجري تخصيص الأموال المتبقية لمناطق، من بينها جيانغشي وهونان، لمكافحة الآفات والوقاية منها.
يذكر أن هذه الأموال تم تخصيصها بشكل مشترك من قبل وزارة المالية ووزارة الزراعة والشؤون الريفية ووزارة الموارد المائية.
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