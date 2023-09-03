تخصيص 139.3 مليون دولار لأعمال الإغاثة من الكوارث في الصين

وقالت الوزارة، اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الصينية“شينخوا”، إنه سيجري تخصيص إجمالي 272 مليون يوان لأعمال الإغاثة من الجفاف في مناطق مثل قانسو وشنشي، بينما سيجري استخدام 357 مليون يوان لمساعدة جيلين وهيلونغجيانغ ومقاطعات أخرى على مواجهة الفيضانات واستعادة الإنتاج الزراعي.

وأضافت أنه سيجري تخصيص الأموال المتبقية لمناطق، من بينها جيانغشي وهونان، لمكافحة الآفات والوقاية منها.

يذكر أن هذه الأموال تم تخصيصها بشكل مشترك من قبل وزارة المالية ووزارة الزراعة والشؤون الريفية ووزارة الموارد المائية.