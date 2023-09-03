“أموك” تربح 1.37 مليار جنيه خلال 2022-2023

وكان وافق مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية“أموك”، على توصية اللجنة الفنية بالبدء في الدراسات الخاصة بتحويل الشركة إلى (ZERO FLARE).

ويعني هذا التحول إلى وقف الحرق الروتيني للغاز في الشعلات.

وأوضحت الشركة، أن التحويل سيتم من خلال خفض الانبعاثات الكربونية بمعالجة الغازات الحامضية واسترجاعها واستخدامها في شبكة الوقود.

وارتفعت أرباح شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية“أموك” بنسبة 86% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، لتصل 1.42 مليار جنيه، مقابل ربح 762 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وزادت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل 17.73 مليار جنيه، مقابل إيرادات 12.26 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وكانت ارتفعت أرباح شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية“أموك” بنسبة 146% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل مليار جنيه، مقارنة بربح 407.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وزادت مبيعات الشركة خلال النصف الأول لتصل 10.7 مليار جنيه، مقابل 7.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة قفزة الأرباح إلى نجاحها في توفير منتجات تتوائم مع أفضل الأسعار ومتطلبات السوقين المحلي والعالمي، وارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية، والتأثير الإيجابي لتحرير سعر الصرف، مع دعم الهيئة العامة للبترول.

وكانت قررت شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية“أموك”، عدم تجديد قيد أسهمها في بورصة لندن.

وأوضحت الشركة أنه ستنتهي مدة قيد شهادات إيداع الشركة في بورصة لندن يوم 31 ديسمبر الماضي.

وأرجعت الشركة قرارها إلى انتهاج الشركة لسياسة ترشيد النفقات إذ أن مصاريف قيد الشركة في بورصة لندن 18 ألف جنيه استرليني سنويًا، مع حتمية ترشيد إنفاق العملة الأجنبية، بالإضافة إلى أنه لا يوجد أية شهادة متداولة ببورصة لندن.

وأوضحت الشركة أنه تم قيد الشركة ببورصة لندن يوم 18 أكتوبر 2018 ولم يتم عرض سوى 50 ألف شهادة تمثل 500 ألف سهم من أسهم شركة الأهلي كابيتال وهو ما يعادل 0.387% من أسهم الشركة.

وأشارت إلى أنه لم يتم التداول على هذه الشهادات حتى سبتمبر 2021، تاريخ سحب شركة الأهلي كابيتال شهاداتها من بورصة لندن وإيداع الأسهم مرة ثانية بالبورصة المصرية.

وكانت صدقت الجمعية العامة العادية لشركة“أموك” على توزيع نقدي بقيمة 45 قرشًا للسهم عن أرباح العام المالي الماضي.

واعتمدت العمومية القوائم المالية ونتائج الأعمال للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022، وكذلك الإيضاخات المتممة لها.

وصدقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة وتقارير مراقبي الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات.

تضاعفت أرباح شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية“أموك” 2.62 مرة خلال العام المالي الماضي، لتصل 1.04 مليار جنيه، مقارنة بصافي ربح 398.8 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الأسبق.

وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل 18.22 مليار جنيه، مقابل مبيعات 10 مليارات جنيه خلال نفس العام الأسبق.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح لتصل 73 قرشًا خلال العام الماضي، مقابل نصيب ربح 28 قرشًا للسهم.