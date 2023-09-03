صفقة الحبوب.. هل سيتم ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت؟
التاريخ
9/3/2023 4:15:18 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
ذكرت مصادر دبلوماسية فى الأمم المتحدة، أن ربط البنك الزراعى الروسى بنظام سويفت لاستئناف صفقة الحبوب ليس مخططا له، وتجرى مناقشات بشأن آليات أخرى مع البنك.
وكانت وكالة الأناضول التركية قد ذكرت فى وقت سابق، أن المقترحات الجديدة للأمم المتحدة بشأن استئناف صفقة الحبوب تتضمن خيارات لرفع بعض القيود المفروضة على روسيا.
وبحسب الوكالة، يمكن الحديث عن“ربط الفرع الأوروبى للبنك الزراعي الروسى بنظام سويفت، وتحرير أصول شركات الأسمدة الروسية المجمدة فى أوروبا”.
وقال أحد المصادر -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء تاس الروسية-: إنه“فى وقت سابق، تم بالفعل اقتراح تنفيذ التسويات من خلال نظام سويفت مع شركة تابعة للبنك الزراعى الروسى، ولكن ليس مع البنك نفسه. نحن نتحدث عن تطوير هذه الأفكار”.
ومع ذلك، أوضح المصدر أن الأمم المتحدة وتركيا لا تستطيعان ربط فرع البنك الزراعى الروسى بنظام سويفت بشكل مستقل، وهذا سيتطلب موافقة الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، قد يستغرق التنفيذ الفنى لهذه الفكرة عدة أشهر.
يذكر أنه فى وقت سابق، أفاد مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بأنه بعث برسالة إلى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف تتضمن مقترحات لاستعادة اتفاق الحبوب.
ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان الروسى والتركى فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان الوضع حول صفقة الحبوب خلال اجتماعهما فى سوتشى غدا الاثنين.
أ ش أ
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