صفقة الحبوب.. هل سيتم ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت؟

وكانت وكالة الأناضول التركية قد ذكرت فى وقت سابق، أن المقترحات الجديدة للأمم المتحدة بشأن استئناف صفقة الحبوب تتضمن خيارات لرفع بعض القيود المفروضة على روسيا.

وبحسب الوكالة، يمكن الحديث عن“ربط الفرع الأوروبى للبنك الزراعي الروسى بنظام سويفت، وتحرير أصول شركات الأسمدة الروسية المجمدة فى أوروبا”.

وقال أحد المصادر -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء تاس الروسية-: إنه“فى وقت سابق، تم بالفعل اقتراح تنفيذ التسويات من خلال نظام سويفت مع شركة تابعة للبنك الزراعى الروسى، ولكن ليس مع البنك نفسه. نحن نتحدث عن تطوير هذه الأفكار”.

ومع ذلك، أوضح المصدر أن الأمم المتحدة وتركيا لا تستطيعان ربط فرع البنك الزراعى الروسى بنظام سويفت بشكل مستقل، وهذا سيتطلب موافقة الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، قد يستغرق التنفيذ الفنى لهذه الفكرة عدة أشهر.

يذكر أنه فى وقت سابق، أفاد مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بأنه بعث برسالة إلى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف تتضمن مقترحات لاستعادة اتفاق الحبوب.

ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان الروسى والتركى فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان الوضع حول صفقة الحبوب خلال اجتماعهما فى سوتشى غدا الاثنين.

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