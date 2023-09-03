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صندوق النقد يختتم مشاوراته مع بوتسوانا عقب تقييم الأوضاع الاقتصادية

9/3/2023 4:15:18 AM
(MENAFN- Al-BoNews) اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، مشاوراته مع حكومة بوتسوانا، وسط مناقشة النتائج التي توصل إليها برنامج تقييم القطاع المالي في البلاد.

وأشار بيان الصندوق، إلى أن نمو اقتصاد البلاد شهد تراجعاً العام المنصرم، مقارنة بالعام السابق عليه، لكن يظل النمو مناسباً وسط التطورات العالمية الاقتصادية، وبفضل انتعاش إنتاج التعدين كما انخفض التضخم بشكل حاد منذ أغسطس العام الماضي، واستقرت احتياطيات العملات الأجنبية وظلت عند مستويات كافية.

وتوقع الصندوق تباطؤ نمو بوتسوانا إلى 3.8% العام الجاري؛ بسبب الانخفاض المتوقع في إنتاج الماس وضعف البيئة الاقتصادية العالمية، كما توقع عودة التضخم إلى النطاق الموضوعي للبنك المركزي.

أ ش أ

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