صندوق النقد يختتم مشاوراته مع بوتسوانا عقب تقييم الأوضاع الاقتصادية
التاريخ
9/3/2023 4:15:18 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، مشاوراته مع حكومة بوتسوانا، وسط مناقشة النتائج التي توصل إليها برنامج تقييم القطاع المالي في البلاد.
وأشار بيان الصندوق، إلى أن نمو اقتصاد البلاد شهد تراجعاً العام المنصرم، مقارنة بالعام السابق عليه، لكن يظل النمو مناسباً وسط التطورات العالمية الاقتصادية، وبفضل انتعاش إنتاج التعدين كما انخفض التضخم بشكل حاد منذ أغسطس العام الماضي، واستقرت احتياطيات العملات الأجنبية وظلت عند مستويات كافية.
وتوقع الصندوق تباطؤ نمو بوتسوانا إلى 3.8% العام الجاري؛ بسبب الانخفاض المتوقع في إنتاج الماس وضعف البيئة الاقتصادية العالمية، كما توقع عودة التضخم إلى النطاق الموضوعي للبنك المركزي.
أ ش أ
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