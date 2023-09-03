13.4% ارتفاعا في أرباح قطاع البرمجيات بالصين خلال 7 أشهر

13.4% ارتفاعا في أرباح قطاع البرمجيات بالصين خلال 7 أشهر
التاريخ
9/3/2023 4:15:18 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، أن صناعة خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في الصين حافظت على نمو مزدوج الرقم من حيث الإيرادات والأرباح في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023.
وأفادت الوزارة، وفقا لوكالة ألأنباء الصينية“شينخوا”، أن أرباح القطاع بلغت 737.4 مليار يوان (نحو 102.72 مليار دولار) أثناء الفترة المذكورة، بزيادة بنسبة 13.4% عن نفس الفترة من العام الماضي، ووصلت الإيرادات المجمعة لهذا القطاع إلى 6.46 تريليون يوان خلال هذه الفترة، بزيادة بنسبة 13.6% على أساس سنوي.
وأشارت أنه وعلى وجه التحديد، ارتفعت إيرادات خدمات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة بنسبة 16.2% على أساس سنوي لتصل إلى 640.9 مليار يوان، فيما ارتفعت إيرادات خدمات المعلومات والتكنولوجيا لمنصات التجارة الإلكترونية بنسبة 7.7% على أساس سنوي لتصل إلى 570.7 مليار يوان خلال نفس الفترة.
MENAFN03092023000202011048ID1106999677
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.