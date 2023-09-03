13.4% ارتفاعا في أرباح قطاع البرمجيات بالصين خلال 7 أشهر

وأفادت الوزارة، وفقا لوكالة ألأنباء الصينية“شينخوا”، أن أرباح القطاع بلغت 737.4 مليار يوان (نحو 102.72 مليار دولار) أثناء الفترة المذكورة، بزيادة بنسبة 13.4% عن نفس الفترة من العام الماضي، ووصلت الإيرادات المجمعة لهذا القطاع إلى 6.46 تريليون يوان خلال هذه الفترة، بزيادة بنسبة 13.6% على أساس سنوي.

وأشارت أنه وعلى وجه التحديد، ارتفعت إيرادات خدمات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة بنسبة 16.2% على أساس سنوي لتصل إلى 640.9 مليار يوان، فيما ارتفعت إيرادات خدمات المعلومات والتكنولوجيا لمنصات التجارة الإلكترونية بنسبة 7.7% على أساس سنوي لتصل إلى 570.7 مليار يوان خلال نفس الفترة.