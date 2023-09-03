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13.4% ارتفاعا في أرباح قطاع البرمجيات بالصين خلال 7 أشهر

9/3/2023 4:15:18 AM
(MENAFN- Al-BoNews) أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، أن صناعة خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في الصين حافظت على نمو مزدوج الرقم من حيث الإيرادات والأرباح في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023.

وأفادت الوزارة، وفقا لوكالة ألأنباء الصينية“شينخوا”، أن أرباح القطاع بلغت 737.4 مليار يوان (نحو 102.72 مليار دولار) أثناء الفترة المذكورة، بزيادة بنسبة 13.4% عن نفس الفترة من العام الماضي، ووصلت الإيرادات المجمعة لهذا القطاع إلى 6.46 تريليون يوان خلال هذه الفترة، بزيادة بنسبة 13.6% على أساس سنوي.

وأشارت أنه وعلى وجه التحديد، ارتفعت إيرادات خدمات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة بنسبة 16.2% على أساس سنوي لتصل إلى 640.9 مليار يوان، فيما ارتفعت إيرادات خدمات المعلومات والتكنولوجيا لمنصات التجارة الإلكترونية بنسبة 7.7% على أساس سنوي لتصل إلى 570.7 مليار يوان خلال نفس الفترة.

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