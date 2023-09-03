صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستحوذ على أكبر شركتي حديد في المملكة
التاريخ
9/3/2023 4:15:18 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
دخل“صندوق الاستثمارات العامة” السعودي بقوة في صناعة الحديد والصلب في السعودية، عبر استحواذه على أكبر شركتي حديد في المملكة،“حديد” و”حديد الراجحي”.
أعلن الصندوق عن استحواذه على“السعودية للحديد والصلب” (حديد) المملوكة بالكامل للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، في صفقة قالت“سابك” إن قيمتها بلغت 12.5 مليار ريال (3.3 مليار دولار)، في وقت أعلن فيه الصندوق أيضاً عن استحواذ“حديد” على شركة الراجحي للصناعات الحديدية (حديد الراجحي) من شركة“الراجحي للاستثمار”، مقابل زيادة رأس المال والاكتتاب بحصص جديدة في شركة“حديد”.
جاء الإعلان عن الصفقتين في بيان أصدره صندوق الاستثمارات العامة اليوم الأحد وحصل“اقتصاد الشرق” على نسخة منه، حيث أشار فيه إلى أن الصفقتين ستدعمان جهوده في المساهمة بتنمية الصناعة المحلية وتلبية الطلب المحلي المتزايد على منتجات الحديد في قطاع التشييد والبناء والمركبات، والمرافق الخدمية والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية، وذلك بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
قال يزيد الحميّد، نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في“صندوق الاستثمارات العامة” في البيان، إن الصفقتين ستعملان على“الجمع بين القدرات المالية للصندوق وخبراته الاستثمارية في القطاع، مع الخبرات التقنية والتجارية لشركتي (حديد الراجحي) و(حديد)، مما يسهم في تطوير منظومة ريادية وطنية في قطاع الحديد”، مضيفاً أن ذلك يتماشى مع دور الصندوق في إيجاد شراكات استراتيجية تسهم في تمكين القطاع الخاص.
اقتصاد الشرق
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