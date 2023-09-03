أعلن الصندوق عن استحواذه على“السعودية للحديد والصلب” (حديد) المملوكة بالكامل للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، في صفقة قالت“سابك” إن قيمتها بلغت 12.5 مليار ريال (3.3 مليار دولار)، في وقت أعلن فيه الصندوق أيضاً عن استحواذ“حديد” على شركة الراجحي للصناعات الحديدية (حديد الراجحي) من شركة“الراجحي للاستثمار”، مقابل زيادة رأس المال والاكتتاب بحصص جديدة في شركة“حديد”.

جاء الإعلان عن الصفقتين في بيان أصدره صندوق الاستثمارات العامة اليوم الأحد وحصل“اقتصاد الشرق” على نسخة منه، حيث أشار فيه إلى أن الصفقتين ستدعمان جهوده في المساهمة بتنمية الصناعة المحلية وتلبية الطلب المحلي المتزايد على منتجات الحديد في قطاع التشييد والبناء والمركبات، والمرافق الخدمية والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية، وذلك بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

قال يزيد الحميّد، نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في“صندوق الاستثمارات العامة” في البيان، إن الصفقتين ستعملان على“الجمع بين القدرات المالية للصندوق وخبراته الاستثمارية في القطاع، مع الخبرات التقنية والتجارية لشركتي (حديد الراجحي) و(حديد)، مما يسهم في تطوير منظومة ريادية وطنية في قطاع الحديد”، مضيفاً أن ذلك يتماشى مع دور الصندوق في إيجاد شراكات استراتيجية تسهم في تمكين القطاع الخاص.

اقتصاد الشرق