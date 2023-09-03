625 مليار دولار إيرادات شركات صناعة السيارات في الصين بالنصف الأول
التاريخ
9/3/2023 4:15:18 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلنت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، أن قطاع صناعة السيارات في الصين سجل توسعا مطردا من حيث الإنتاج والإيرادات والأرباح خلال النصف الأول من عام 2023.
وقالت الجمعية، اليوم الأحد، إن القيمة المضافة الصناعية لهذا القطاع ارتفعت بنسبة 13.1% على أساس سنوي أثناء الفترة المذكورة. وكان معدل النمو أعلى بـ8.9 نقطة مئوية عن معدل نمو الصناعة التحويلية بأكملها في البلاد.
وأضافت أن إيرادات الأعمال المجمعة للشركات في هذا القطاع ارتفعت أيضا بنسبة 13.1% على أساس سنوي لتصل إلى 4.49 تريليون يوان (نحو 625.45 مليار دولار).
وأشارت إلى أنه وخلال نفس الفترة، حققت هذه الشركات إجمالي أرباح بلغ 217.63 مليار يوان، بزيادة بنسبة 10.1%عن نفس الفترة من العام الماضي.
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