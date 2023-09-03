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625 مليار دولار إيرادات شركات صناعة السيارات في الصين بالنصف الأول

9/3/2023 4:15:18 AM
(MENAFN- Al-BoNews) أعلنت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، أن قطاع صناعة السيارات في الصين سجل توسعا مطردا من حيث الإنتاج والإيرادات والأرباح خلال النصف الأول من عام 2023.

وقالت الجمعية، اليوم الأحد، إن القيمة المضافة الصناعية لهذا القطاع ارتفعت بنسبة 13.1% على أساس سنوي أثناء الفترة المذكورة. وكان معدل النمو أعلى بـ8.9 نقطة مئوية عن معدل نمو الصناعة التحويلية بأكملها في البلاد.

وأضافت أن إيرادات الأعمال المجمعة للشركات في هذا القطاع ارتفعت أيضا بنسبة 13.1% على أساس سنوي لتصل إلى 4.49 تريليون يوان (نحو 625.45 مليار دولار).

وأشارت إلى أنه وخلال نفس الفترة، حققت هذه الشركات إجمالي أرباح بلغ 217.63 مليار يوان، بزيادة بنسبة 10.1%عن نفس الفترة من العام الماضي.

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