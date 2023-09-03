وقالت الجمعية، اليوم الأحد، إن القيمة المضافة الصناعية لهذا القطاع ارتفعت بنسبة 13.1% على أساس سنوي أثناء الفترة المذكورة. وكان معدل النمو أعلى بـ8.9 نقطة مئوية عن معدل نمو الصناعة التحويلية بأكملها في البلاد.

وأضافت أن إيرادات الأعمال المجمعة للشركات في هذا القطاع ارتفعت أيضا بنسبة 13.1% على أساس سنوي لتصل إلى 4.49 تريليون يوان (نحو 625.45 مليار دولار).

وأشارت إلى أنه وخلال نفس الفترة، حققت هذه الشركات إجمالي أرباح بلغ 217.63 مليار يوان، بزيادة بنسبة 10.1%عن نفس الفترة من العام الماضي.