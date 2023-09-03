صافي أرباح“بتروتشاينا” الصينية ترتفع 4.5% في النصف الأول 2023
التاريخ
9/3/2023 4:15:18 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلنت شركة النفط الصينية المحدودة“بتروتشاينا” عن ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 4.5% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري.
وأضافت الشركة في بيان مقدم إلى بورصة شانغهاي، أن صافي الأرباح المنسوبة إلى الشركة الأم بلغ 85.27 مليار يوان (نحو 11.88 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وأوضحت أن نسبة الدين إلى الأصول في الشركة انخفضت بـ0.9 نقطة مئوية عن بداية العام الجاري، ما يشير إلى تحسن الوضع المالي، بينما بلغت أرباحها الأساسية للسهم الواحد 0.47 يوان.
وارتفعت أسهم“بتروتشاينا” في بورصة شانغهاي بنسبة 0.13% في أول سبتمبر الجاري، يوم التداول السابق، إلى 7.76 يوان.
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