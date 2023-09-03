وأضافت الشركة في بيان مقدم إلى بورصة شانغهاي، أن صافي الأرباح المنسوبة إلى الشركة الأم بلغ 85.27 مليار يوان (نحو 11.88 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وأوضحت أن نسبة الدين إلى الأصول في الشركة انخفضت بـ0.9 نقطة مئوية عن بداية العام الجاري، ما يشير إلى تحسن الوضع المالي، بينما بلغت أرباحها الأساسية للسهم الواحد 0.47 يوان.

وارتفعت أسهم“بتروتشاينا” في بورصة شانغهاي بنسبة 0.13% في أول سبتمبر الجاري، يوم التداول السابق، إلى 7.76 يوان.