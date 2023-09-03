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وزير الإسكان يتابع تشغيل“منظومة هواضم الحمأة” بالقاهرة الجديدة

9/3/2023 4:15:17 AM
(MENAFN- Al-BoNews) الجزار: غاز الميثان الناتج من هضم الحمأة سيولد كهرباء تغطى أكثر من 50% من استهلاك المحطة

تابع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، مع المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، تشغيل“منظومة هواضم الحمأة” الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي“أوراسكواليا”، بمدينة القاهرة الجديدة، بنظام المعالجة الثنائية المتقدمة، بطاقة 250 ألف م3 يومياً، والتى تم تنفيذها ويتم إدارتها وتشغيلها بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويتم استخدام المياه المعالجة فى رى المسطحات الخضراء، بمدينة القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الجزار، أن تشغيل“منظومة هواضم الحمأة” يأتى فى إطار استراتيجية الدولة لمواجهة تغير المناخ، والحفاظ على البيئة والصحة العامة، والاعتماد على مصادر الطاقة غير التقليدية، وتعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة، حيث سيتم استخدام غاز الميثان الناتج من هضم الحمأة، فى توليد طاقة كهربائية، تغطى أكثر من 50% من استهلاك محطة معالجة الصرف الصحي“أوراسكواليا” للطاقة، بجانب إنتاج السماد العضوي، وتقليل الروائح داخل وخارج المحطة.

وتفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، صباح أمس السبت، محطة معالجة الصرف الصحي“أوراسكواليا”، بمدينة القاهرة الجديدة، حيث أعطى إشارة البدء لتشغيل“منظومة هواضم الحمأة” الناتجة من المحطة.

وأوضح نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أن بدء تشغيل“منظومة هواضم الحمأة” الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي“أوراسكواليا”، يأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير الإسكان، خلال زيارته التفقدية للمحطة الشهر الماضي، حيث وجه بالبدء فى الإجراءات التنفيذية لتشغيل المنظومة، على أن يتم الانتهاء منها خلال عام.

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