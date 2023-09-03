وزير الإسكان يتابع تشغيل“منظومة هواضم الحمأة” بالقاهرة الجديدة
التاريخ
9/3/2023 4:15:17 AM
(MENAFN- Al-BoNews) الجزار: غاز الميثان الناتج من هضم الحمأة سيولد كهرباء تغطى أكثر من 50% من استهلاك المحطة
تابع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، مع المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، تشغيل“منظومة هواضم الحمأة” الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي“أوراسكواليا”، بمدينة القاهرة الجديدة، بنظام المعالجة الثنائية المتقدمة، بطاقة 250 ألف م3 يومياً، والتى تم تنفيذها ويتم إدارتها وتشغيلها بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويتم استخدام المياه المعالجة فى رى المسطحات الخضراء، بمدينة القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الجزار، أن تشغيل“منظومة هواضم الحمأة” يأتى فى إطار استراتيجية الدولة لمواجهة تغير المناخ، والحفاظ على البيئة والصحة العامة، والاعتماد على مصادر الطاقة غير التقليدية، وتعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة، حيث سيتم استخدام غاز الميثان الناتج من هضم الحمأة، فى توليد طاقة كهربائية، تغطى أكثر من 50% من استهلاك محطة معالجة الصرف الصحي“أوراسكواليا” للطاقة، بجانب إنتاج السماد العضوي، وتقليل الروائح داخل وخارج المحطة.
وتفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، صباح أمس السبت، محطة معالجة الصرف الصحي“أوراسكواليا”، بمدينة القاهرة الجديدة، حيث أعطى إشارة البدء لتشغيل“منظومة هواضم الحمأة” الناتجة من المحطة.
وأوضح نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أن بدء تشغيل“منظومة هواضم الحمأة” الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي“أوراسكواليا”، يأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير الإسكان، خلال زيارته التفقدية للمحطة الشهر الماضي، حيث وجه بالبدء فى الإجراءات التنفيذية لتشغيل المنظومة، على أن يتم الانتهاء منها خلال عام.
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