ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في المستهل بتداولات 162 مليون جنيه
التاريخ
9/3/2023 4:15:17 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في مستهل جلسة اليوم الأحد، وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفاعا بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 18896 نقطة.
فيما صعد مؤشر EGX70EWI للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 3854 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 5628 نقطة، كما صعد مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.18% ليصل لمستوى 22750 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 162 مليون جنيه، من خلال تداول 163 مليون سهم، بتنفيذ 10.3 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 175 شركة مقيدة، ارتفع منها 51 سهمًا، وتراجع 10 سهم، في حين لم تتغير أسعار 114 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.280 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين المصريين نحو البيع بصافي قيمة 1.9 مليون جنيه، فيما حقق العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 454 ألف جنيه و1.5 مليون جنيه على التوالى.
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