فيما صعد مؤشر EGX70EWI للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 3854 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 5628 نقطة، كما صعد مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.18% ليصل لمستوى 22750 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 162 مليون جنيه، من خلال تداول 163 مليون سهم، بتنفيذ 10.3 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 175 شركة مقيدة، ارتفع منها 51 سهمًا، وتراجع 10 سهم، في حين لم تتغير أسعار 114 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.280 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين المصريين نحو البيع بصافي قيمة 1.9 مليون جنيه، فيما حقق العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 454 ألف جنيه و1.5 مليون جنيه على التوالى.