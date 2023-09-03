“النقل” تستقبل أول قطار إقليمى كهربائي سريع الشهر القادم

“النقل” تستقبل أول قطار إقليمى كهربائي سريع الشهر القادم
التاريخ
9/3/2023 4:15:17 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
تفقد وزير النقل كامل الوزير، أعمال إنشاء وتنفيذ الورش ونقطة الصيانة التي تقع جنوب المحطة المركزية للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين – مطروح).
وأكد وزير النقل على تكثيف الأعمال خاصة أن الورشة ستستقبل أول قطار إقليمى للخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع في النصف الثاني من الشهر القادم على أن يتوالى وصول باقي قطارات المشروع تباعا وفقا للجدول المخطط حيث يشتمل الخط الأول من الشبكة على 15 قطار سريع، و34 قطار إقليمى، و14 جرار بضائع.
وأكد، على أهمية شبكة القطار الكهربائي السريع حيث ستساهم في خلق محور لوجيستى يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط حيث أطلقت شركة هاتشيسون الصينية عليه محور (السخنة – الدخيلة) اللوجيستي، وأطلق عليه بعض الخبراء قناة سويس جديدة على القضبان، بالإضافة إلى ربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدي)، وربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة (الدلتا الجديدة – غرب المنيا – توشكي – مستقبل مصر) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير بالإضافة إلى الربط بين المناطق السياحية.
وأضاف أن شبكة القطار الكهربائي السريع ستساهم في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط وكذلك ستساهم في الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، وخدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة، بالاضافة إلى الربط بين مناطق إنتاج الخامات والمحاجر (أبو طرطور – قنا – أسوان) بموانئ التصدير.
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