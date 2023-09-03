التونسية أنس جابر تبلغ الدور الرابع في بطولة أميركا المفتوحة للتنس
التاريخ
9/3/2023 4:12:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
واشنطن/PNN- بلغت النجمة التونسية أنس جابر فجر اليوم الأحد، الدور الرابع في بطولة أميركا المفتوحة للتنس.
وتحدت أنس جابر "وزيرة السعادة" في بلادها، المرض والتعب التي أصابها قبل اللقاء لتجاوز التشيكية ماري بوزكوفا بواقع 5-7 و7-6 و6-3 في ساعتين وست وخمسين دقيقة.
وقالت جابر المصنفة الخامسة عالميا: "إنها شعرت بأنها مثل "الموتى الأحياء" بسبب المرض، لكنها تعافت لتهزم بوزكوفا باردة الأعصاب وسددت 56 ضربة ناجحة في استاد آرثر آش.
وستواجه في دور 16 الصينية تشينغ قينوين التي هزمت الإيطالية لوسيا برونزيتي 6-3 و4-6 و6-4.
وتابعت وصيفة بطلة العام الماضي في البطولة، ووصيفة بطولة ويمبلدون قبل أشهر: "كانت مباراة صعبة جدا علينا، لم ترغب في التوقف وحاولت بذل أقصى جهد أمام لاعبة رائعة".
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