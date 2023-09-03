وتحدت أنس جابر "وزيرة السعادة" في بلادها، المرض والتعب التي أصابها قبل اللقاء لتجاوز التشيكية ماري بوزكوفا بواقع 5-7 و7-6 و6-3 في ساعتين وست وخمسين دقيقة.

وقالت جابر المصنفة الخامسة عالميا: "إنها شعرت بأنها مثل "الموتى الأحياء" بسبب المرض، لكنها تعافت لتهزم بوزكوفا باردة الأعصاب وسددت 56 ضربة ناجحة في استاد آرثر آش.

وستواجه في دور 16 الصينية تشينغ قينوين التي هزمت الإيطالية لوسيا برونزيتي 6-3 و4-6 و6-4.

وتابعت وصيفة بطلة العام الماضي في البطولة، ووصيفة بطولة ويمبلدون قبل أشهر: "كانت مباراة صعبة جدا علينا، لم ترغب في التوقف وحاولت بذل أقصى جهد أمام لاعبة رائعة".