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إدارة السجون تشرع بنقل أسرى من المحكوميات العالية والقادة إلى العزل جماعي في عوفر

9/3/2023 4:12:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ إدارة سجون الاحتلال شرعت صباح اليوم الأحد بنقل 120 أسيرًا، من ذوي المحكوميات العالية ومن قادة الحركة الأسيرة من سجن (نفحة) إلى قسم عزل جماعي أقامته خصيصا للأسرى الذين تصنفهم (بالخطيرين أمنيا).

وأوضحت الهيئة والنادي، أنّ عملية النقل هذه تأتي في إطار العدوان المستمر على الأسرى، ومحاولة إدارة السّجون المسّ بالبُنى التّنظيمية، وكذلك ضرب أي حالة (استقرار) يحاول أن يخلقها الأسير
في إطار مواجهات عمليات التًنكيل التي يتعرضون لها، وكذلك لمواجهة سياسات وإجراءات إدارة السّجون.

وبيّنت الهيئة والنادي، أنّ عملية النقل هذه استهدفت ذات الأسرى الذين جرى نقلهم في بداية
هذا العام من سجن (هداريم) إلى سجن (نفحة).

ولفتت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أن عمليات النقل الجماعي، تأتي في إطار سياسة ممنهجة، سعت لها إدارة السّجون، تحديدًا في ظل حالة المواجهة الموحدة التي يحاول الأسرى ترسيخها ، لصد العدوان التي تسعى إليه حكومة الاحتلال الفاشية بقيادة الوزير الفاشي (بن غفير)، كما وتأتي عملية النقل هذه بعد مرور فترة وجيزة من الزيارة التي نفّذها
(بن غفير) لسجني (النقب وعوفر).

وكانت الحركة الأسيرة قد أعلنت عن استعدادها لاستئناف المواجهة ضد عدوان (بن غفير).

يذكر أن سجن (عوفر) هو السّجن الوحيد المقام على الأراضي المحتلة عام 1967، ولأول مرة منذ توقيع اتفاقية أوسلو، يحتجز فيه أسرى من ذوي المحكوميات العالية والمؤبدات، وقادة الحركة الأسيرة.

وقالت الهيئة والنادي إن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بزعامة بنيامين نتنياهو وعضوية (بن غفير) وأمثاله تعلم علم اليقين أن المساس بالأسرى في السّجون الإسرائيلية سيؤدي إلى انفجار حالة المواجهة في السّجون وتصاعدها.


هذا ودعت الهيئة والنادي إلى أوسع اصطفاف شعبي ورسمي وعدم ترك الاسرى وحيدين في هذه المعركة التي لن تقتصر على السجون.



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