أربعة معتقلين يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري
التاريخ
9/3/2023 4:12:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن اربعة أسرى يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام نتيجة انتهاكات إدارة سجون الاحتلال والقرارات التعسفية الإدارية الصادرة بحقهم.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن المعتقلين المضربين: هم: كايد الفسفوس القابع في سجن النقب من دورا بالخليل (34 عامًا) والمضرب منذ 33 يومًا، وهو معتقل منذ 2 أيار/ مايو الماضي، وهو أسير سابق أمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال، وقد خاض إضرابًا عن الطعام في نهاية شهر أيار وبداية حزيران المنصرم لمدة 9 أيام، كما خاض إضرابا في عام 2021 ضد اعتقاله الإداريّ استمر لمدة 131 يومًا .
ويواصل الأسير سلطان خلوف (42 عاما) والقابع في معتقل الجلمة من بلدة برقين قرب جنين إضرابه منذ 33 يومًا، وذلك منذ لحظة اعتقاله مطلع الشهر الماضي، وقد صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر، علمًا أنّه أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال، وخاض إضرابًا عن الطعام عام 2019 استمر مدة 67 يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداري.
كما يواصل الأسير عبد الرحمن إياد براقة (24 عامًا) من مخيم عقبة جبر بأريحا، إضرابه منذ 26 يومًا، وهو معتقل منذ 30 أبريل/ نيسان، وقابع
في سجن "ريمون"، والاسير ماهر الأخرس (52 عاما) من بلدة سيلة الظهر بجنين منذ 11 يومًا، وهو أسير سابق أمضى خمس سنوات في سجون الاحتلال، كان آخرها في عام 2020، شرع خلاله في إضراب مفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري استمر لمدة 103 أيام، وهو متزوج وأب لستة أبناء، علمًا أنّه يقبع في زنازين معتقل الجلمة.
والأسير ماهر الأخرس (52 عاما) من بلدة سيلة الظهر بجنين يواصل إضرابه منذ 12 يومًا، وهو أسير سابق أمضى خمس سنوات في سجون الاحتلال، كان آخرها في عام 2020، شرع خلاله في إضراب مفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري استمر لمدة 103 أيام، وهو متزوج وأب لستة أبناء، علمًا أنّه محتجز في زنازين معتقل "الجلمة".
ومن الجدير ذكره أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال تجاوز 1200 معتقل، وهذه النسبة هي الأعلى منذ عدة سنوات.
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