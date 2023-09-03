تسلا تكشف عن نسخة محدثة من نوع "موديل 3"

(MENAFN
) أصدرت تسلا يوم الجمعة الموافق 1 أيلول, نسخة محدثة تبين مدة قيادة تدوم أكثر للشحنة الواحدة من نوعها "موديل 3" المعاد تصميمه في الصين وأسواق أخرى كأوروبا وأستراليا واليابان والشرق الأوسط، وهو ما يشكل ضغطا على منافسين من المتكهن أن يصدروا سيارات كهربائية جديدة في العدة الأيام القادمة.
كما تأتي النسخة المحدثة من طراز 3 في الفئة الأقل سعراَ بأكثر من 12 بالمئة عن الطراز الفائت ذي الدفع الخلفي للعجلات في الصين، السوف الأكبر للسيارات عالمياَ, وهو ضد السير تجاه تقليل الأسعار الذي أشعل حرب أسعار بين تسلا ومنافسيها الصينيين في صناعة السيارات الكهربائية.
كذلك تكون النسخة المحدثة من موديل 3 هي السيارة الأولى الجديدة أو المحدثة لتسلا منذ اصدارها سيارتها الأقوى مبيعا دولياَ موديل واي في سنة 2020. وتنوي تسلا بدء إنتاج شاحنتها الصغيرة "سايبرترك" لاحقاَ من 2023.
في حين قدم موديل 3 في الصين وأسواق تصدر إليها تسلا من مركزها للتصنيع هناك يبين بأن مصنعها في شنغهاي سيكون الصانع الأول لهذا الموديل. وتقوم تسلا كذلك بتصنيع موديل 3 في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في مصنعها بفريمونت.
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