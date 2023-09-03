“صحة تك” تحصل على تمويل بقيمة 850 ألف دولار من“A15′′ و”بلتون لرأس المال المخاطر”
التاريخ
9/3/2023 4:01:30 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
حصلت شركة“صحة تك”، العاملة فى مجال التكنولوجيا الصحية، على تمويل بقيمة 850 ألف دولار من الصندوق الاستثمارى A15، وبلتون لرأس المال المخاطر، إحدى شركات بلتون المالية القابضة.
وقالت“صحة تك”، فى بيان، إن التمويل يخصص لدعم مهمة الشركة فى استخدام التكنولوجيا لرقمنة العلاقة بين شركات التأمين ومقدمى خدمات الرعاية الصحية، بما فى ذلك عمليات استقبال المطالبات والموافقات، وهى ما تعرف بشركة إدارة خدمات التأمين TPA فى مجال الرعاية الصحية.
وأضافت الشركة أن الوضع الحالى لإدارة وثائق التأمين الصحى يعتمد بشكل كبير على القوى البشرية ويستنفد الكثير من الوقت مع احتمالية التعرض لمخاطر الاحتيال وحدوث الأخطاء، لذا فإن“صحة تك” تستهدف تسهيل عمليات الحصول على الموافقات الطبية وإدارة المطالبات وتحصيل الفواتير.
وأوضحت الشركة أنها تعتمد فى عملياتها على محرك بحثى للبيانات الطبية Engine Rule-based، يقدم حلولًا تساهم فى تقليل نفقات شركات التأمين الناتجة عن الأخطاء اليدوية ومكافحة طرق الاحتيال والهدر وسوء الاستخدام.
وقال محمد الشبراوى، المؤسس والرئيس التنفيذى لـ”صحة تك”:“متحمسون لدعم كل من A15 وشركة بلتون لرأس المال المخاطر فى مسيرتنا لتحويل صناعة الرعاية الصحية فى مصر وخارجها”.
وأضاف أن رقمنة إدارة خدمات التأمين TPA يحقق تأثيرًا اجتماعيًا كبيرًا فيما يخص الطرق التى يحصل بها الملايين من المرضى على خدمات الرعاية الصحية، مما يساهم فى إتاحة طرق أكثر للوصول للرعاية الصحية وبأسعار مناسبة.
وقال باسم رأفت، من“A15”:“نحن متحمسون للشراكة مع صحة تك لأنها تحقق تقدمًا تكنولوجيًا نحتاج له فى صناعة التأمين الصحى، ولن يتوقف نموذج أعمالهم المبتكر على تحسين كفاءة إدارة وثائق التأمين الصحى فقط، بل سيوفر أيضًا تجربة رعاية صحية أفضل للمرضى فى مصر وخارجها”.
وتسعى“صحة تك” للتوسع فى مجال إدارة خدمات التأمين TPA، وتأتى هذه الجولة التمويلية لتدعم الشركة فى زيادة عدد فريقها، وتسريع تطوير منتجاتها وتحسين خدمة عملائها.
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