وقالت“صحة تك”، فى بيان، إن التمويل يخصص لدعم مهمة الشركة فى استخدام التكنولوجيا لرقمنة العلاقة بين شركات التأمين ومقدمى خدمات الرعاية الصحية، بما فى ذلك عمليات استقبال المطالبات والموافقات، وهى ما تعرف بشركة إدارة خدمات التأمين TPA فى مجال الرعاية الصحية.

وأضافت الشركة أن الوضع الحالى لإدارة وثائق التأمين الصحى يعتمد بشكل كبير على القوى البشرية ويستنفد الكثير من الوقت مع احتمالية التعرض لمخاطر الاحتيال وحدوث الأخطاء، لذا فإن“صحة تك” تستهدف تسهيل عمليات الحصول على الموافقات الطبية وإدارة المطالبات وتحصيل الفواتير.

وأوضحت الشركة أنها تعتمد فى عملياتها على محرك بحثى للبيانات الطبية Engine Rule-based، يقدم حلولًا تساهم فى تقليل نفقات شركات التأمين الناتجة عن الأخطاء اليدوية ومكافحة طرق الاحتيال والهدر وسوء الاستخدام.

وقال محمد الشبراوى، المؤسس والرئيس التنفيذى لـ”صحة تك”:“متحمسون لدعم كل من A15 وشركة بلتون لرأس المال المخاطر فى مسيرتنا لتحويل صناعة الرعاية الصحية فى مصر وخارجها”.

وأضاف أن رقمنة إدارة خدمات التأمين TPA يحقق تأثيرًا اجتماعيًا كبيرًا فيما يخص الطرق التى يحصل بها الملايين من المرضى على خدمات الرعاية الصحية، مما يساهم فى إتاحة طرق أكثر للوصول للرعاية الصحية وبأسعار مناسبة.

وقال باسم رأفت، من“A15”:“نحن متحمسون للشراكة مع صحة تك لأنها تحقق تقدمًا تكنولوجيًا نحتاج له فى صناعة التأمين الصحى، ولن يتوقف نموذج أعمالهم المبتكر على تحسين كفاءة إدارة وثائق التأمين الصحى فقط، بل سيوفر أيضًا تجربة رعاية صحية أفضل للمرضى فى مصر وخارجها”.

وتسعى“صحة تك” للتوسع فى مجال إدارة خدمات التأمين TPA، وتأتى هذه الجولة التمويلية لتدعم الشركة فى زيادة عدد فريقها، وتسريع تطوير منتجاتها وتحسين خدمة عملائها.