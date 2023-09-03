ويقام Soul Luxury Beach Resort على مساحة 580 فدان فى الساحل الشمالى، ويحتوى على شاطئ ممتد بطول يزيد عن 1.5 كيلو متر وتصل مساحة الشاطئ إلى 300 ألف متر مربع.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل هيلز العقارية:“سعيد بالتعاون مع اسم كبير مثل شركة حسن علام للإنشاءات الذى يتمتع بتاريخ حافل من الإنشاءات يشهد لها بالريادة والكفاءة”.

وأضاف:“مشروع Soul Luxury Beach Resort يمثل نقلة جديدة ليس فقط فى السوق المصرى؛ ولكن فى المنطقة ككل كونه مشروعاً استثنائياً نعمل على أن يكون وجهة راقية وحيوية بالساحل الشمالى المصرى”.

وأوضح العبار أن الاستثمار فى هذا المشروع جاء انعكاساً لإيمان الشركة بأهمية الاستثمار فى تطوير منطقة الساحل الشمالى المصرى، وكذلك رؤيتها فى النهوض بقطاع الفنادق والضيافة من خلال تطوير مشروعات تتسم بأعلى وأرقى مستويات التصميم والتنفيذ بما يضمن تعزيز وضع مصر كوجهة للسياحة الترفيهية فى الشرق الأوسط.

وقال حسن علام، الرئيس التنفيذى لشركة حسن علام القابضة:“فخورون بشراكتنا مع محمد العبار، والتى ساهمت فى تنفيذ مشروعات رائدة، وسلّطت الضوء على الإمكانات الهائلة التى تحملها مثل هذه الشراكات”.