Sunday, 03 September 2023 02:12 GMT

“إيجل هيلز” تتعاقد مع“حسن علام” لتنفيذ المرحلة الأولى من“Soul” باستثمارات 1.9 مليار جنيه - جريدة البورصة

9/3/2023 4:01:07 AM
(MENAFN- Al-BoNews) وقعت شركة إيجل هيلز العقارية، عقد تنفيذ وإنشاء مع شركة حسن علام للإنشاءات، لتنفيذ أعمال التشييد والبناء الخاصة بالمنطقة رقم 1 و2 بالمرحلة الأولى من مشروع Soul Luxury Beach Resort بالساحل الشمالى، وذلك خلال مدة 960 يوم، وبإجمالى قيمة 1.97 مليار جنيه.

ويقام Soul Luxury Beach Resort على مساحة 580 فدان فى الساحل الشمالى، ويحتوى على شاطئ ممتد بطول يزيد عن 1.5 كيلو متر وتصل مساحة الشاطئ إلى 300 ألف متر مربع.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل هيلز العقارية:“سعيد بالتعاون مع اسم كبير مثل شركة حسن علام للإنشاءات الذى يتمتع بتاريخ حافل من الإنشاءات يشهد لها بالريادة والكفاءة”.

اقرأ أيضا:“إيجل هيلز” تتعاقد مع“أوراسكوم” لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع“سول” بـ1.9 مليار جنيه

وأضاف:“مشروع Soul Luxury Beach Resort يمثل نقلة جديدة ليس فقط فى السوق المصرى؛ ولكن فى المنطقة ككل كونه مشروعاً استثنائياً نعمل على أن يكون وجهة راقية وحيوية بالساحل الشمالى المصرى”.

وأوضح العبار أن الاستثمار فى هذا المشروع جاء انعكاساً لإيمان الشركة بأهمية الاستثمار فى تطوير منطقة الساحل الشمالى المصرى، وكذلك رؤيتها فى النهوض بقطاع الفنادق والضيافة من خلال تطوير مشروعات تتسم بأعلى وأرقى مستويات التصميم والتنفيذ بما يضمن تعزيز وضع مصر كوجهة للسياحة الترفيهية فى الشرق الأوسط.

وقال حسن علام، الرئيس التنفيذى لشركة حسن علام القابضة:“فخورون بشراكتنا مع محمد العبار، والتى ساهمت فى تنفيذ مشروعات رائدة، وسلّطت الضوء على الإمكانات الهائلة التى تحملها مثل هذه الشراكات”.

MENAFN03092023000202011048ID1106999621

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث