“إيجل هيلز” تتعاقد مع“حسن علام” لتنفيذ المرحلة الأولى من“Soul” باستثمارات 1.9 مليار جنيه - جريدة البورصة
التاريخ
9/3/2023 4:01:07 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
وقعت شركة إيجل هيلز العقارية، عقد تنفيذ وإنشاء مع شركة حسن علام للإنشاءات، لتنفيذ أعمال التشييد والبناء الخاصة بالمنطقة رقم 1 و2 بالمرحلة الأولى من مشروع Soul Luxury Beach Resort بالساحل الشمالى، وذلك خلال مدة 960 يوم، وبإجمالى قيمة 1.97 مليار جنيه.
ويقام Soul Luxury Beach Resort على مساحة 580 فدان فى الساحل الشمالى، ويحتوى على شاطئ ممتد بطول يزيد عن 1.5 كيلو متر وتصل مساحة الشاطئ إلى 300 ألف متر مربع.
وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل هيلز العقارية:“سعيد بالتعاون مع اسم كبير مثل شركة حسن علام للإنشاءات الذى يتمتع بتاريخ حافل من الإنشاءات يشهد لها بالريادة والكفاءة”.
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وأضاف:“مشروع Soul Luxury Beach Resort يمثل نقلة جديدة ليس فقط فى السوق المصرى؛ ولكن فى المنطقة ككل كونه مشروعاً استثنائياً نعمل على أن يكون وجهة راقية وحيوية بالساحل الشمالى المصرى”.
وأوضح العبار أن الاستثمار فى هذا المشروع جاء انعكاساً لإيمان الشركة بأهمية الاستثمار فى تطوير منطقة الساحل الشمالى المصرى، وكذلك رؤيتها فى النهوض بقطاع الفنادق والضيافة من خلال تطوير مشروعات تتسم بأعلى وأرقى مستويات التصميم والتنفيذ بما يضمن تعزيز وضع مصر كوجهة للسياحة الترفيهية فى الشرق الأوسط.
وقال حسن علام، الرئيس التنفيذى لشركة حسن علام القابضة:“فخورون بشراكتنا مع محمد العبار، والتى ساهمت فى تنفيذ مشروعات رائدة، وسلّطت الضوء على الإمكانات الهائلة التى تحملها مثل هذه الشراكات”.
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