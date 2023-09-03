“الإسكان” تطرح محال تجارية ووحدات للبيع بمدينتى العلمين والمنصورة الجديدتين - جريدة البورصة
التاريخ
9/3/2023 4:01:07 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إنه تم طرح 14 محلاً تجارياً وصيدلية بمساحات تتراوح من 18 إلى 53 متر مربع بالعمارتين رقمى 22 و36 بالحى السكنى الأول بمشروع سكن مصر بالمدينة للبيع بالمزاد العلنى.
وأوضح رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد العلنى يوم الثلاثاء 26/9/2023، ويمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية فى مواعيد العمل الرسمية.
وأكد المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم طرح 7 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من 19 إلى 40 متر بالسوق التجارية بمركز خدمات عمارات جنة بالمنطقة 1 بالمرحلة الأولى بالمدينة، وكذا 6 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين 97 و99 متر بالعمارة رقم 28 بالمرحلة الأولى – المنطقة الرابعة الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلى بالمدينة، للبيع فى مزاد علنى.
وأضاف عبدالحليم، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد العلنى يوم الأحد 1/10/2023، ويمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية والوحدات الإدارية والمهنية فى مواعيد العمل الرسمية.
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