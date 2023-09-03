وأوضح رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد العلنى يوم الثلاثاء 26/9/2023، ويمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية فى مواعيد العمل الرسمية.

وأكد المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم طرح 7 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من 19 إلى 40 متر بالسوق التجارية بمركز خدمات عمارات جنة بالمنطقة 1 بالمرحلة الأولى بالمدينة، وكذا 6 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين 97 و99 متر بالعمارة رقم 28 بالمرحلة الأولى – المنطقة الرابعة الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلى بالمدينة، للبيع فى مزاد علنى.

وأضاف عبدالحليم، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد العلنى يوم الأحد 1/10/2023، ويمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية والوحدات الإدارية والمهنية فى مواعيد العمل الرسمية.