قطر: 11 مليار دولار خسائر البورصة الشهر الماضي

الدوحة 3 أيلول (بترا)- سجلت بورصة قطر خلال شهر آب الماضي، أكبر خسائر شهرية لها منذ أواخر العام الماضي بعد أن تكبدت نحو 40 مليار ريال (11 مليار دولار).

وذكر الموقع الإلكتروني لبورصة قطر في بيانات حديثة اليوم الأحد، أن القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في البورصة، والبالغ عددها 50 شركة، تراجعت بنسبة 7 بالمئة، كما هبط المؤشر العام بمقدار 768 نقطة ليغلق عند 10194 نقطة.

وبلغت القيمة السوقية للبورصة نهاية الشهر الماضي 602 مليار ريال، انخفاضا من 642 مليارا في نهاية كانون الأول الماضي.

وشهدت البورصة تراجع 6 قطاعات، في مقدمتها النقل بنسبة 10.49 بالمئة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 8.25 بالمئة، ثم العقارات بنسبة 7.72 بالمئة، والاتصالات بنسبة 5.28 بالمئة، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 4.20 بالمئة، ثم الصناعة بنسبة 3.92 بالمئة، بينما ارتفع قطاع التأمين وحيداً بنسبة 2.13 بالمئة.

--(بترا)

ف ج

03/09/2023 09:15:59