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تايوان: إجلاء الآلاف وإلغاء رحلات طيران مع قرب إعصار هايكوي

9/3/2023 3:37:34 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 أيلول (بترا)- ألغت السلطات التايوانية عددا من الرحلات الجوية الداخلية، وأجلت ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص مع قرب وصول إعصار (هايكوي) اليوم الأحد، والمتوقع أن يجلب أمطارا غزيرة ورياحا قوية في جنوب وشرقي تايوان.
ونقل موقع منظمة "تروبيكال ستورم ريسك" للتحذير من مخاطر العواصف الاستوائية، عن السلطات التايوانية قولها في بيان إنه تم إجلاء 2868 شخصا من المناطق السكنية التي تقع بشكل رئيس في الجنوب والشرق، فيما ذكرت إدارة الطيران المدني أن حوالي 200 رحلة طيران داخلية ألغيت، وأغلقت مدارس ومكاتب جنوب الجزيرة وشرقها.
وتوقعت السلطات أن يشكل هايكوي تهديدا كبيرا لمعظم أجزاء تايوان بسبب الرياح والأمطار والأمواج"، مضيفا أن العاصفة ستتحرك بعد ذلك غربا نحو مضيق تايوان غدا الاثنين.
--(بترا)
رصد/أغ/اص/ ف ج
03/09/2023 09:11:51

MENAFN03092023000117011021ID1106999332

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