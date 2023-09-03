القدس المحتلة 3 أيلول (بترا) - تجددت، مساء أمس السبت وفجر اليوم الأحد، التظاهرات الاحتجاجية الإسرائيلية ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف "جهاز القضاء"، للأسبوع الـ35 على التوالي.

وقالت القناة 12 العبرية ان تظاهرات خرجت في عشرات المدن والبلدات الإسرائيلية منها تل أبيب وحيفا والقدس ورحوفوت وكفار سابا وهرتسيليا ونس تسيونا.

وأوضحت القناة أن عشرات الآلاف شاركوا في التظاهرة المركزية في شارع "كابلان" وسط تل أبيب، كما نظمت تظاهرة حاشدة في مفترق "حوريف" في حيفا، ومفترق "كركور" قرب برديس حنا، ومفترق "كرميئيل".

وأعلن منظمو الاحتجاجات، تنظيم مسيرات لمدة ثلاثة أيام في الجنوب والشمال نهاية الأسبوع المقبل، على غرار المسيرة التي نظموها من تل أبيب إلى مقر "الكنيست" في القدس، في شهر تموز الماضي.

ولفتوا حسب القناة 12 إلى تصعيد احتجاجاتهم قبيل بدء جلسات المحكمة العليا في 12 أيلول الحالي للنظر في عدة التماسات لإلغاء قانون "الحد من المعقولية" الذي أقره الكنيست، والأعياد اليهودية، وافتتاح الدورة الشتوية للكنيست.

وفي 24 تموز الماضي، صوتت "الكنيست" الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون إلغاء حجة المعقولية، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة.

ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وقانون إلغاء حجة المعقولية هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها لإضعاف جهاز القضاء.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

-- (بترا)

م . ف/اص/ب ط

03/09/2023 08:01:19