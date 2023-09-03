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طقس صيفي اليوم وغدًا وحار نسبيا الثلاثاء والأربعاء

9/3/2023 3:37:09 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 أيلول (بترا) - تكون الأجواء اليوم الأحد، صيفية عادية في معظم المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الاثنين، صيفية عادية في معظم المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
كما يطرأ الأربعاء، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 16 وفي مرتفعات الشراة 28 - 15، وفي مناطق البادية 37 - 21، وفي مناطق السهول 31 - 19، وفي الأغوار الشمالية 37 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 28، وفي البحر الميت 38 - 27، وفي خليج العقبة 38 - 27 درجة مئوية.
-- (بترا)
م ح/اص/ب ط
03/09/2023 07:57:37

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