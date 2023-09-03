(MENAFN
- The Al-Attiyah Foundation) ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من نصف عام، مدعومة بتوقعات بتراجع الإمدادات. ومن المتوقع أن تمدد السعودية الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا حتى أكتوبر القادم، مما يطيل أمد تراجع الإمدادات التي أقرتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفة باسم أوبك بلس، بهدف تعزيز استقرار الأسعار. وقال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك يوم الخميس الماضي إن روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، اتفقت بالفعل مع شركاء أوبك بلس على خفض صادرات النفط الشهر المقبل. وارتفع سعر خام برنت 1.66 دولارا، أي ما نسبته 1.9 بالمئة، ليصل إلى 88.55 دولارا للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.39 دولارًا، أي ما يعادل 1.7 بالمئة تقريبًا، ليصل إلى 85.55 دولارًا. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع برنت بنحو 4.8 بالمئة، بينما قفز خام غرب تكساس الوسيط بنحو 7.2 بالمئة. وفي هذه الاثناء ظل الطلب على النفط في الولايات المتحدة قويا في ظل انخفاض مخزونات النفط الخام خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة، وفقًا لاستطلاعات الرأي التي أجرتها إدارة معلومات الطاقة الامريكية. ومن ناحية أخرى أظهرت التقارير أيضًا ارتفاعًا في معدل البطالة واعتدالًا في نمو الأجور، مما يعزز التوقعات بأن يتوقف البنك الفيدرالي الأمريكي ولو بشكل مؤقت عن رفع أسعار الفائدة، في الوقت الذي تتزايد توقعات انتعاش الطلب في أماكن أخرى من العالم.
أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوية ثابتة مع احتمال حدوث إضراب في أستراليا
استقرت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، على الرغم من تزايد التوقعات بشأن تنفيذ إضرابات عمالية في منشآت الغاز الطبيعي المسال في أستراليا. وظل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر أكتوبر إلى شمال شرق آسيا عند سعر 13 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. ولم يظهر المشترون الاسيويون اهتماما يذكر بشراء شحنات بديلة، في ظل ارتفاع مستوى المخزونات بشكل كبير في دول شمال شرق آسيا مع بدء تراجع الطلب جراء الانخفاض الموسمي في درجات الحرارة في معظم أنحاء المنطقة. وقد تواجه منشأتان رئيسيتان لإنتاج الغاز الطبيعي المسال تديرهما شركة شيفرون توقفًا يوميًا عن العمل لمدة تصل إلى 10 ساعات الأسبوع المقبل بعد أن هددت النقابات العمالية باتخاذ إجراءات للضغط على شركة شيفرون لرفع الأجور وتحسين ظروف العمل. وفي هذه الاثناء قال المتعاملون الأوروبيون إن توقعات الإضرابات قد تم أخذها بالاعتبار، وأن ارتفاع مستويات مخزون الغاز في أوروبا وآسيا كان السبب الرئيسي للحيلولة دون مزيد من ارتفاع الأسعار. وتبلغ مستويات مخزونات الغاز في أوروبا حاليًا حوالي 92.8 بالمئة وفقًا لبيانات البنية التحتية للغاز في أوروبا. أما في الولايات المتحدة، فقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز بنسبة 9 بالمئة الأسبوع الماضي، لتستقر عند 2.77 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مع التوقعات باستمرار ارتفاع درجات حرارة الطقس.
إعداد: مؤسسة العطية.
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