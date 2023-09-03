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- Manara Global) الرئيس التنفيذي لأسترولابز رولان ضاهر يعرب عن سعادته بدعم دورة هذا العام من المسابقة
دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 1 سبتمبر2023 - أعلنت كلية لندن لإدارة الأعمال عن إطلاق الدورة الثانية من مسابقة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع شركة أسترولابز التي تستضيف فعاليات دورة هذا العام، وتوفر شراكة مجتمعية طويلة الأمد لدعم أنشطة كلية لندن لإدارة الأعمال وتعزيز منظومة ريادة الأعمال المتنامية في المنطقة.
وتسعى المسابقة لتكون إحدى أبرز مسابقات الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تهدف إلى ربط رواد الأعمال الطموحين بأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين في المنطقة. وشهدت الدورة الأولى من المسابقة في عام 2022 منافسة قوية انتهت بفوز شركة أولانج الرائدة في مجال التكنولوجيا.
وتمثل أسترولابز، الشركة المتخصصة في بناء البيئات الحاضنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2013، شريكاً موثوقاً في المنطقة لحل التحديات المتعلقة بالابتكار وبناء منظومات أعمال مستقلة وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، من خلال ما تقدمه من برامج مؤثرة واسعة النطاق واستراتيجيات توسع سريع في المنطقة للشركات المحلية والعالمية.
وتلتزم أسترولابز ببناء أسواق محلية تنافسية والارتقاء بأداء الشركات المحلية إلى المستويات العالمية ومساعدة الشركات الدولية على الازدهار في الأسواق المحلية، كما تدرك أهمية الدور الذي تلعبه كلية لندن لإدارة الأعمال في المنطقة وما تكتسبه مسابقة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أهمية متزايدة.
ويشرف رمزي قناطي وإيهاب طبارة، الرئيسان المشاركان لنادي ريادة الأعمال في كلية لندن لإدارة الأعمال، على دورة هذا العام من المسابقة، ويقدمان الدعم والإرشاد للمشاركين، بالتعاون مع مجموعة موهوبة من طلاب الكلية حول العالم.
وأشار رمزي قناطي، الذي يحمل شهادة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من كلية لندن لإدارة الأعمال عام 2019، إلى أهمية البرامج التي يقدمها معهد ريادة الأعمال ورأس المال الخاص التابع لكلية لندن لإدارة الأعمال في تكريس المكانة الرائدة للكلية عالمياً ودورها التعليمي في إلهام رواد الأعمال ومستثمري رأس المال الخاص. وقال:
"تلعب الشراكات التعاونية دوراً محورياً في بناء منظومات ريادة الأعمال الناجحة. ونتعاون مع شركاء يشاركوننا الرؤى حول تقديم الفائدة لمؤسسي الشركات والمستثمرين، لدعم مساعينا وتعزيز قدرتنا على تحقيق نتائج ملموسة. ويسعدنا أن تكون أسترولابز شريكنا المجتمعي لهذا العام في مسابقة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تنظمها كلية لندن لإدارة الأعمال. وكلنا ثقة بدور أسترولابز في إثراء رحلتنا من خلال تزويد المنظومة التجارية الأوسع بالأدوات الأساسية والخبرة والرؤى العميقة اللازمة لتحفيز النمو.
وبدوره، قال رولان ضاهر، الرئيس التنفيذي لشركة أسترولابز وأحد خريجي كلية لندن لإدارة الأعمال: "قدمنا دعماً كبيراً لهذه المنظومة على مدى عشر سنوات، مما أدى إلى تعزيز القدرة التنافسية بشكل ملحوظ للشركات الناشئة في المنطقة والشركات الصغيرة والمتوسطة على المستوى العالمي. وتتيح لنا شراكتنا مع مسابقة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجالاً أكبر للاحتفاء بالتزامنا في إثراء مشهد ريادة الأعمال".
وأضاف ضاهر: "نتطلع إلى منافسات دورة هذا العام، ويسعدنا أن نشارك في هذه المبادرة ونساهم في تعزيز العلاقة بين كلية لندن لإدارة الأعمال ومجتمع رواد الأعمال بما ينسجم مع أهداف الكلية. وتهدف شراكتنا إلى تسهيل ضم الجيل الجديد من رواد الأعمال الطموحين إلى إطار عملنا في المنطقة ودعم استراتيجيات التوسع الخاصة بهم".
وتعتزم أسترولابز في إطار دعمها للمسابقة هذا العام تقديم الإرشاد اللازم للمتأهلين إلى نهائيات المسابقة وتوفير منصة دعم قيّم للفائزين، بالإضافة إلى حسومات على عضوية أسترولابز.
وأضاف قناطي: "أثق بإمكانات الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ممن يقودون قطاع الأعمال المتنامي في دولهم. ولا تقتصر العلاقة بين أسترولابز ومسابقة الشركات الناشئة على مفهوم الشراكة فقط، بل تتعداه إلى دعم نمو كامل المنظومة وازدهارها.
لمحة حول مسابقة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تنطلق فعاليات المسابقة في أسترولابز، الشريك المجتمعي الرسمي لعام 2023، بإشراف نادي ريادة الأعمال في كلية لندن لإدارة الأعمال، وبدعم من معهد ريادة الأعمال ورأس المال الخاص ومجموعة واسعة من الجهات المعنية الاستراتيجية في منظومة ريادة الأعمال. وتهدف المسابقة المرموقة في دورتها الثانية إلى توفير منصة لرواد الأعمال للتواصل مع أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين في المنطقة.
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