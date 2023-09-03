جامعة جورجتاون في قطر تكشف النقاب عن "سلسلة مؤتمرات حوارات"

(MENAFN
- BLJ Worldwide) [الدوحة، 02 سبتمبر، 2023[
تستعد جامعة جورجتاون في قطر لإطلاق سلسلة من المناقشات حول التحديات العالمية المشتركة والأحداث الجيوسياسية التي تُميز عالم اليوم.
تجمع هذه المنصة الشاملة، التي يُطلق عليها اسم "سلسلة مؤتمرات حوارات"، العلماء وصانعي السياسات والدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين، من جميع أنحاء العالم، لصياغة حلولٍ مبتكرة لمجموعة واسعة من القضايا التي تشغل المنطقة والعالم.
تغطي السلسلة مجموعة متنوعة من المواضيع، بدءًا من غزو العراق عام 2003، وتاريخ الإسلاموفوبيا ومظاهرها الحالية، والتحديات المستمرة المحيطة بأفغانستان، ومستقبل الأمن المائي في الخليج، والديناميكيات الاجتماعية والثقافية التي تشكل مشهد الطاقة العالمي.
وبهذه المناسبة، علّق الدكتور صفوان المصري، عميد جامعة جورجتاون في قطر، قائلًا: "ستؤدي سلسلة حوارات دور منصة نقاشية، توظف مكانة الجامعة كمنارة للتبادل الفكري والتعاون العلمي، لمعالجة التحديات الماضية والحالية من منظور جديد".
وأضاف: "يُسعدني، بصفتي عميد جامعة جورجتاون في قطر، الإعلان عن إطلاق حوارات، وهي سلسلة من المؤتمرات المرموقة المثيرة للتفكير من جامعة جورجتاون، والتي تقدم نموذجًا جديدًا من الحوارات الحيوية القائمة على الممارسات يختلف عن اللقاءات الأكاديمية التقليدية. وتتمثل رسالتنا في استقطاب كبار الخبراء والممارسين البارزين، للمشاركة في مناقشات تفاعلية تؤدي إلى نتائج ملموسة. وسيتناول المؤتمر الافتتاحي المقبل التداعيات المستمرة للغزو الأميركي للعراق في عام 2003، بمشاركة مسؤول عراقي رفيع سابق بصفة متحدث رئيسي، بالإضافة إلى دبلوماسيين، وخبراء، وشخصيات إعلامية عالمية".
ويوفّر المؤتمر الأول في هذه السلسلة، الذي يحمل عنوان "غزو العراق: تأملات إقليمية"، الفرصة لدراسة العواقب الجيوسياسية والاجتماعية والاقتصادية العميقة للصراع، والتي لا يزال صداها يتردد في جميع أنحاء العالم بعد عشرين عامًا.
وتنطلق أعمال المؤتمر، الذي يترأسه الدكتور صفوان المصري، بالتعاون مع مركز الدراسات الدولية والإقليمية، يوم 14 سبتمبر في فندق فورسيزونز في الدوحة، وتستمرّ لثلاثة أيام.
ويمنح المؤتمر الفرصة لطرح الأفكار والآراء العراقية المتنوعة، حيث سيضم متحدثين مرموقين من الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لدراسة وتقييم عقدين من الاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، والعقبات التي لا تزال تواجه الأجيال القادمة في العراق.
ستتوفّر الترجمة المباشرة باللغتين العربية والإنجليزية طوال جلسات المؤتمر.
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