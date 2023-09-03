(MENAFN
- Iris Media Press Services) أبوظبي: زار سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين يوم أمس، جناح شركة "تسليح" القابضة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بدورته العشرين.
واطّلع سمو الشيخ راشد على منصة"ميادين تسليح"، إحدى شركات "تسليح" التابعة، والتي تُقدّم خدمات مُتخصّصة واستثنائية في بناء ميادين الرماية والتي يشمل توفير نظام ميادين الرماية الأكثر تقدّماً وذكاءً، فضلاً عن تقديم حلول ميادين الرماية المُتكاملة. كما تفقّد سموه الأسلحة الهوائيّة في منصة "تسليح التكتيكية" التي تمّ تصنيعها من قِبَلِ شركة والتر والمعتمدة للاستخدام في بطولة كأس العالم للرماية، واطّلع أيضاً على أسلحة الإيرسوفت المعروفة بتصاميمها الجذّابة وموادها عالية الجودة.
كما أشاد سمو ولي عهد أم القيوين بمنصة "شوترز أرينا"، التي تعرض ميادين الرماية لأسلحة الإيروسفت ضمن أحدث ميادين الرماية الذكية من جي آند جي، غون باور، سايبر غون وأرمامنتس، والتي تُمثّل علامة فارقة في مجال التدريب التثقيفي، التعليمي والترفيهي، من خلال توفير أنظمة مُختلفة من أهداف الرماية الإلكترونية والحركية.
وثمّن سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا مشاركة الشركات الوطنية في هذا المعرض العالمي الرائد الذي يُبرز قدراتها الابتكارية والإبداعية في توفير المنتجات التي تم تطويرها وفقاً لأحدث التقنيات والابتكارات العالمية المستوى، ويواكب توجّهات القيادة الرشيدة في مجال إبراز واستدامة القيم البيئية والثقافية والتراثية التي تُمثل ركائز أساسية لدولة الإمارات.
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