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قوات دنيبر الروسية تقصف تجمعات قوات كييف في خيرسون

9/3/2023 3:09:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجهت قوات "دنيبر" الروسية ضربة لمركز للتحكم بالمسيرات ومستودع للأسلحة ومربض لدبابات ومدرعات قوات كييف في مقاطعة خيرسون التي انضمت إلى روسيا، ويواصل الجيش الروسي تحريرها.
وأعلن رومان كودريان متحدث قوات "دنيبر" أنه تم تدمير مدفع أمريكي من طراز "M777" بالقرب من منطقة إنغوليتس في مقاطعة خيرسون.


وأضاف أن مجموعة "دنيبر" نفذت خلال اليوم الماضي (السبت) أكثر من 50 مهمة قتالية استهدفت مواقع القوات الأوكرانية.


وقال: "دمرنا مرابض لمدافع الهاون ومدافع D-30 ومخازن للأسلحة وتجمعات للدبابات والمدرعات في عدد من المناطق بالمقاطعة".


تاس

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