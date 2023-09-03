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البنك المركزي : السماح لشركات الصرافة بتقديم خدمة فتح محافظ إلكترونية

9/3/2023 3:09:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عمم البنك المركزي الأردني، على شركات الصرافة المُرخصة بالسماح لهم بتقديم منتج العلامة التجارية المشتركة (Co-Branding) لخدمة فتح حسابات النقود الإلكترونية (المحفظة الإلكترونية)، وإصدار بطاقات الدفع المدفوعة مسبقًا.


وفقًا للتعميم، يُشمل نطاق أعمال الوكالة التعامل مع شركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال، شريطة الامتثال لأحكام التشريعات ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص تعليمات التعامل مع الوكلاء لشركات خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال النافذة.

كما اشترطت إثبات الإيرادات المتحققة من عملها بالنشاط بشكل منفصل، إضافة إلى ضمان قيام شركات الصرافة المنوي تقديم المنتج من خلالها بالحصول على الموافقات الأصولية من البنك المركزي وبحسب مقتضى الحال.





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