

وقال أبو طربوش عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الأحد إن العملية تمت قبل 8 أيام لشاب يبلغ من العمر 23 عاما وكانت المتبرعة والدته دون مطابقة زمرة الدم، مؤكداً أن المريض حالته مستقرة ويستعد للخروج من المستشفى.



وتابع" عمليات زراعة الكلى في الماضي كانت تشترط إجراء فحص تطابق الانسجة وكثير من العمليات لم يتم إجرائها في الماضي لعدم تطابق أنسجة المتبرع مع المريض ولكن الآن يمكن إجراؤها بعد ظهور تقنيات جديدة دون شرط التطابق" .



ولفت أن مستشفى الأمير حمزة أجرى 400 حالة زراعة كلى منذ تأسيس قسم الكلى وأغلبها بنسبة نجاح 97%.