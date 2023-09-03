Sunday, 03 September 2023 02:11 GMT

لأول مرة في الأردن .. مستشفى الأمير حمزة يجري عملية نوعية لشاب 23 عاما

9/3/2023 3:09:54 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصد
تمكن فريق طبي متخصص في مستشفى الأمير حمزة من إجراء عملية نوعية لزراعة كلى دون تطابق الأنسجة بين المريض والمتبرع لأول مرة في الأردن وأغلب دول المنطقة العربية ،وفق مدير مستشفى الأمير حمزة الدكتور كفاح ابو طربوش.


وقال أبو طربوش عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الأحد إن العملية تمت قبل 8 أيام لشاب يبلغ من العمر 23 عاما وكانت المتبرعة والدته دون مطابقة زمرة الدم، مؤكداً أن المريض حالته مستقرة ويستعد للخروج من المستشفى.


وتابع" عمليات زراعة الكلى في الماضي كانت تشترط إجراء فحص تطابق الانسجة وكثير من العمليات لم يتم إجرائها في الماضي لعدم تطابق أنسجة المتبرع مع المريض ولكن الآن يمكن إجراؤها بعد ظهور تقنيات جديدة دون شرط التطابق" .


ولفت أن مستشفى الأمير حمزة أجرى 400 حالة زراعة كلى منذ تأسيس قسم الكلى وأغلبها بنسبة نجاح 97%.


MENAFN03092023000208011052ID1106999288

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث