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أحدث غواصة روسية تجتاز اختبارات الغطس بنجاح

9/3/2023 3:09:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المكتب الإعلامي لأسطول البلطيق الروسي، أن غواصة "موجايسك" الحديثة اجتازت بنجاح اختبارات الغطس في بحر البلطيق.
ويشير المكتب إلى أن عملية الغطس جرت تحت مراقبة الطيران البحري والسفن الحربية وسفينة الإنقاذ СС-750. وكانت هذه أول عملية غطس إلى العمق المقرر تنفذها الغواصة ضمن الاختبارات المصنعية في الميدان البحري لأسطول البلطيق.


وجاء في بيان المكتب: "اختبر طاقم الغواصة الجديدة Mozhaisk التي تعمل بالديزل والكهرباء خلال الغطسات الأولى إلى عمق 50 مترا، عمل جميع أنظمة وآليات الغواصة، ووضع خوارزمية الإجراءات للتحكم بها في أعماق البحر وطرق مختلفة للعودة إلى السطح".


وتجدر الإشارة إلى أن الغواصة "موجايسك" الجديدة، هي غواصة متعددة الأغراض تعمل بوقود الديزل والكهرباء وهي الحادية عشر من مشروع 636.3 "فرشافيانكا". ومهمة هذه الغواصة هي محاربة الغواصات والسفن المعادية وحماية القواعد البحرية والساحلية ووسائل الاتصالات البحرية والاستطلاع ومراقبة نشاط واتصالات العدو.

RT

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