أحدث غواصة روسية تجتاز اختبارات الغطس بنجاح



وجاء في بيان المكتب: "اختبر طاقم الغواصة الجديدة Mozhaisk التي تعمل بالديزل والكهرباء خلال الغطسات الأولى إلى عمق 50 مترا، عمل جميع أنظمة وآليات الغواصة، ووضع خوارزمية الإجراءات للتحكم بها في أعماق البحر وطرق مختلفة للعودة إلى السطح".



وتجدر الإشارة إلى أن الغواصة "موجايسك" الجديدة، هي غواصة متعددة الأغراض تعمل بوقود الديزل والكهرباء وهي الحادية عشر من مشروع 636.3 "فرشافيانكا". ومهمة هذه الغواصة هي محاربة الغواصات والسفن المعادية وحماية القواعد البحرية والساحلية ووسائل الاتصالات البحرية والاستطلاع ومراقبة نشاط واتصالات العدو.

RT