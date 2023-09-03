نتفليكس تدخل بحذر إلى عالم ألعاب الكومبيوتر



تعتبر نتفليكس أن الألعاب تشكل جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها للبقاء على اتصال بجمهورها في السنوات القادمة، وتعمل جاهدة على تطوير خطط تمنح مشتركيها فرصًا أكبر للاستمتاع بتجربة ألعاب إلكترونية.



قالت ليان لومب، نائبة رئيس قسم الألعاب الخارجية في نتفليكس، لبي بي سي نيوز: "تعتبر الألعاب أحد أكبر أشكال الترفيه المتاحة اليوم، لذا إدماجها في اشتراكات منصتنا هو مجرد تمديد طبيعي".



وأضافت: "الفارق بين الطرق المختلفة التي يمكن للمستخدمين الاستمتاع بها من المواد الترفيهية يبدو غير واضح. سواء كنت تشعر بأنك ترغب في مشاهدة فيلم أو تفضل اللعب، نحن نرغب في أن تجد خيارات مناسبة لتلبية احتياجاتك".



واختتمت بالقول: "هدفنا هو تقديم مجموعة متنوعة من الألعاب التي تلبي جميع الأذواق، بدلاً من التركيز على لعبة واحدة فقط، حيث يمكن للمشتركين الاختيار من بينها".



بي بي سي