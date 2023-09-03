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فلسطين .. وفاة شاب غرقًا في بحر رفح

9/3/2023 3:09:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي شاب فلسطيني صباح يوم الأحد، غرقا ببحر رفح جنوب قطاع غزة.


وأفاد مصدر طبي ، بوفاة الشاب محمد السقا، بعد غرقه قبالة ساحل رفح.


وسجل في الآونة الأخيرة حالات غرق عديدة توزعت على المدن خلال شهر يوليو الماضي، كالآتي: حالتان في رفح، وحالتان في مدينة غزة، وحالة في النصيرات وأخرى في دير البلح وسط قطاع غزة.

صفا


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