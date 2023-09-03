فلسطين .. وفاة شاب غرقًا في بحر رفح
التاريخ
9/3/2023 3:09:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - توفي شاب فلسطيني صباح يوم الأحد، غرقا ببحر رفح جنوب قطاع غزة.
وأفاد مصدر طبي ، بوفاة الشاب محمد السقا، بعد غرقه قبالة ساحل رفح.
وسجل في الآونة الأخيرة حالات غرق عديدة توزعت على المدن خلال شهر يوليو الماضي، كالآتي: حالتان في رفح، وحالتان في مدينة غزة، وحالة في النصيرات وأخرى في دير البلح وسط قطاع غزة.
صفا
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