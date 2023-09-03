كهرباء القدس تستلم رافعة جديدة قادرة على حمل 230 طناً من شركة ليبر الألمانية
التاريخ
9/3/2023 3:09:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
القدس /PNN/ استلمت شركة كهرباء محافظة القدس " كرين " رافعة خاصة بحمل المعدات الثقيلة وهي من انتاج شركة ليبر ، موديل LTM1230.5، وتستطيع رفع ٢٣٠ طن لمسافة ٧٥ متر و تشمل احدث تقنيات التشغيل والامان.
وأكدت الشركة المقدسية بأن
شراء " الكرين " الرافعة تم بالتعاون مع شركة ليبر الألمانية .
وكرّمت الشركة بحضور السيد ستيفان والتر - مدير المبيعات الاقليمي في شركة ليبر
ورئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام المهندس هشام العمري ونائب المدير العام المهندس محمد زيدان ومدير فرع القدس المهندس أكرم شهابي و مدير الادارة
الفنية المهندس صلاح علقم والسيد فراس جبران مدير العلاقات العامة الخارجية والبروتوكول في الشركة
وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وأمين سر نقابة العاملين في الشركة جواد الدبس ومدراء الاقسام والدوائر الفنية، و عددا من المهندسيين إضافة لبعض موظفي الشركة الذين شاركوا في دورات تدريبية مع شركة ليبر الألمانية .
حيث تخلل المشروع، ٣ دورات تدريبية لمهندسين عدد ٢ ومشغلين عدد ٣ ، ونظمت الدورات في كل من المانيا بواقع دورتين ودورة ثالثة في مدينة اللد بالداخل المحتل.
ويأتي شراء الرافعة الثقيلة في إطار استراتيجية عمل الشركة بتطوير خدماتها ورفع كفاءة العاملين فيها من مهندسين وفنيين وسائقي معدات ثقيلة وبما ينعكس ايجابا على الخدمات المقدمة للمشتركين ، علما بأن لدى الشركة المقدسية ٤٥ محطة رئيسية يتواجد بها ٧٧ محول رئيسي تحتاج إلى عناية تامة على مدار العام.
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