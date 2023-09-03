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كهرباء القدس تستلم رافعة جديدة قادرة على حمل 230 طناً من شركة ليبر الألمانية

9/3/2023 3:09:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس /PNN/ استلمت شركة كهرباء محافظة القدس " كرين " رافعة خاصة بحمل المعدات الثقيلة وهي من انتاج شركة ليبر ، موديل LTM1230.5، وتستطيع رفع ٢٣٠ طن لمسافة ٧٥ متر و تشمل احدث تقنيات التشغيل والامان.

وأكدت الشركة المقدسية بأن
شراء " الكرين " الرافعة تم بالتعاون مع شركة ليبر الألمانية .

وكرّمت الشركة بحضور السيد ستيفان والتر - مدير المبيعات الاقليمي في شركة ليبر
ورئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام المهندس هشام العمري ونائب المدير العام المهندس محمد زيدان ومدير فرع القدس المهندس أكرم شهابي و مدير الادارة
الفنية المهندس صلاح علقم والسيد فراس جبران مدير العلاقات العامة الخارجية والبروتوكول في الشركة
وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وأمين سر نقابة العاملين في الشركة جواد الدبس ومدراء الاقسام والدوائر الفنية، و عددا من المهندسيين إضافة لبعض موظفي الشركة الذين شاركوا في دورات تدريبية مع شركة ليبر الألمانية .

حيث تخلل المشروع، ٣ دورات تدريبية لمهندسين عدد ٢ ومشغلين عدد ٣ ، ونظمت الدورات في كل من المانيا بواقع دورتين ودورة ثالثة في مدينة اللد بالداخل المحتل.

ويأتي شراء الرافعة الثقيلة في إطار استراتيجية عمل الشركة بتطوير خدماتها ورفع كفاءة العاملين فيها من مهندسين وفنيين وسائقي معدات ثقيلة وبما ينعكس ايجابا على الخدمات المقدمة للمشتركين ، علما بأن لدى الشركة المقدسية ٤٥ محطة رئيسية يتواجد بها ٧٧ محول رئيسي تحتاج إلى عناية تامة على مدار العام.











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