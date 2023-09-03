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تايوان.. إلغاء رحلات جوية وإجلاء الآلاف استعداداً للإعصار هايكوي

9/3/2023 3:09:23 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تايبيه/PNN- تستعد تايوان، اليوم الأحد، لوصول الإعصار "هايكوي"، الذي من المتوقع أن يحمل معه أمطاراً غزيرة ورياحاً قوية، ما دفع السلطات لإلغاء الرحلات الجوية الداخلية وإجلاء ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص.

ومن المتوقع أن يصل "هايكوي" إلى اليابسة في المنطقة الجبلية ذات الكثافة السكانية المنخفضة أقصى جنوب شرق تايوان في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم الأحد. وألغت الأقاليم والمدن في الشرق والجنوب الدراسة وأعلنت اليوم عطلة من العمل.

و"هايكوي" عاصفة أضعف بكثير من إعصار "ساولا" الذي ضرب هونج كونج وإقليم قوانغدونغ بجنوب الصين أمس السبت. ومن المتوقع أن يكون "هايكوي" مجرد إعصار من الفئة الأولى أو الثانية عندما يضرب تايوان، وفقا لموقع تروبيكال ستورم ريسك.

وقالت الحكومة التايوانية إنه تم بالفعل إجلاء 2868 شخصاً من المناطق السكنية التي تقع بشكل رئيسي في الجنوب والشرق.

وألغت شركتا الطيران المحليتان الرئيسيتان في تايوان، "يوني إير" و"ماندارين إيرلاينز"، جميع الرحلات الجوية اليوم الأحد، وألغيت أيضا خدمات العبارات إلى الجزر المحيطة.

وكان الاضطراب أقل في الرحلات الجوية الدولية، إذ قالت إدارة الطيران المدني إنه تم إلغاء 37 رحلة فقط اليوم الأحد. ونشر الجيش الجنود والمعدات للمساعدة في جهود الإغاثة من الفيضانات والإخلاء.

وبعد المرور عبر جنوب تايوان، من المتوقع أن يعبر هايكوي مضيق تايوان إلى الصين.

رويترز

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