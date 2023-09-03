وصعق لاتسيو مشجعي أصحاب الأرض وسجل على عكس سير اللعب بعد مرور نصف ساعة من البداية بعد لمسة رائعة بكعب القدم من لويس ألبرتو وبعد جهد كبير من فيليبي أندرسون في الجانب الأيمن.

وتعافى نابولي سريعا وأدرك التعادل بعد دقيقتين بواسطة لاعب الوسط البولندي بيوتر جيلينسكي الذي سدد كرة منخفضة أبدلت اتجاهها ودخلت شباك الحارس إيفان بروفيدل.

لكن كامادا أعاد التقدم لفريق لاتسيو بتسديدة قوية في الدقيقة الـ 52 وقبل إلغاء هدفين للفريق الزائر بسبب التسلل.

وفي مباراة أخرى، تغلب أتالانتا على ضيفه مونزا بثلاثية دون مقابل، في إطار مواجهات الجولة ذاتها.

وجاءت أهداف أتالانتا عن طريق إيدرسون بالدقيقة الـ 35، وسجل جيانلوكا ساكاماكا هدفين بالدقيقتين الـ 42 و62.

بهذه النتائج يرفع أتالانتا رصيده للنقطة الـ 6 في المركز الثالث، يليه نابولي رابعًا بـ 6 نقاط أيضًا.

ولاتسيو يتواجد في المركز الـ 12 بـ 3 نقاط، ومونزا توقف رصيده عند 3 نقاط في المركز الـ 14.

ويتصدر ميلان الترتيب بـ 9 نقاط، ويليه إنتر ميلان ويملك 6 نقاط من جولتين.



