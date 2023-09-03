دراسة تكشف تأثير الإسبرين على مرض السكري

ووفق الدراسة فإن من تزيد أعمارهم عن 65 عاماً ويأخذون جرعة منخفضة (100 ملغ يوميا) من الإسبرين كانوا أقل عرضة للإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة 15%.

كما يرى خبراء أن مسكّن الآلام الشائع يقلل الالتهاب، وهو المحرك الرئيسي للمرض، غير أنهم حذروا كبار السن من خطر النزيف الذي قد يسببه الإسبرين، ونصحوا باستشارة الطبيب.

يهدف الباحثون من هذا الاختبار إلى معرفة تأثير الإسبرين على مرض السكري ومستويات الجلوكوز في بلازما الصيام (FPG) – مستويات السكر في الدم بعد فترة من عدم تناول الطعام – بين كبار السن.

ونقلت "ديلي ميل" عن البروفيسورة صوفيا زونجاس، من جامعة موناش في ملبورن بأستراليا، قولها إن النتائج كشفت أن العوامل المضادة للالتهابات مثل الإسبرين تتطلب مزيداً من الدراسة في ما يتعلق بدورها في الوقاية من مرض السكري.

وبينت أن الإسبرين قلل من الإصابة بمرض السكري وأبطأ الزيادة في نسبة الجلوكوز في بلازما الصيام مع مرور الوقت بين كبار السن الأصحاء في البداية.

وأضافت: "نظراً لتزايد انتشار مرض السكري من النوع الثاني بين كبار السن، فإن قدرة العوامل المضادة للالتهابات، مثل الإسبرين، على الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني أو تحسين مستويات الجلوكوز، تحتاج إلى مزيد من الدراسة".