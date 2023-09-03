

وبحسب بيانات الشركة العراقية، فإن صادرات النفط العراقي إلى الأردن ارتفعت بمعدل 15 ألف برميل يوميا اعتبارا من آب بعد أن أعلن البلدين عن ذلك في أيار الماضي.



وبلغ المعدل الأولي الموزون لسعر البيع للأردن في آب 70.22 دولارا للبرميل الواحد.



واستورد الأردن في تموز 334844 برميلا من النفط العراقي، بمعدل استيراد بلغ 11 ألف برميل نفط يوميا، فيما كان المعدل الأولي الموزون لسعر البيع المخصص للأردن بلغ نحو 64.05 دولارا للبرميل الواحد.