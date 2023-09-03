ارتفاع صادرات النفط العراقية إلى الأردن إلى 464 ألف برميل في آب
التاريخ
9/3/2023 3:09:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ارتفعت صادرات النفط العراقية إلى الأردن خلال شهر آب الماضي إلى 464 ألف برميل، مقارنة مع 300 ألف برميل في تموز الذي سبقه، وفق شركة تسويق النفط العراقية (سومو).
وبحسب بيانات الشركة العراقية، فإن صادرات النفط العراقي إلى الأردن ارتفعت بمعدل 15 ألف برميل يوميا اعتبارا من آب بعد أن أعلن البلدين عن ذلك في أيار الماضي.
وبلغ المعدل الأولي الموزون لسعر البيع للأردن في آب 70.22 دولارا للبرميل الواحد.
واستورد الأردن في تموز 334844 برميلا من النفط العراقي، بمعدل استيراد بلغ 11 ألف برميل نفط يوميا، فيما كان المعدل الأولي الموزون لسعر البيع المخصص للأردن بلغ نحو 64.05 دولارا للبرميل الواحد.
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