عيار21 و18 .. سعر بيع غرام الذهب بالأردن اليوم الأحد

عيار21 و18 .. سعر بيع غرام الذهب بالأردن اليوم الأحد
التاريخ
9/3/2023 3:09:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسعار شراء وبيع غرام الذهب بجميع عياراته في الأردن اليوم الأحد ، وفقًا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 39.6 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 37.9 دينارا للشراء منهم .
فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 35.2 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 32.2 دينارا للشراء منهم
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