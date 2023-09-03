مايكروسوفت تخفض سعر حزمة تطبيقات «أوفيس 365»

خفضت إمبراطورية البرمجيات وخدمات التكنولوجيا الأمريكية مايكروسوفت سعر الاشتراك في حزمة برمجيات أوفيس 365 بدون منصة التواصل تيمزTeams في محاولة لاسترضاء الاتحاد الأوروبي الذي يحقق في شبهة

ارتكاب الشركة الأمريكية ممارسات احتكارية.

وقالت مايكروسوفت في بيان عبر الإنترنت إنه اعتبارا من

أكتوبر المقبل، سوف يستطيع عملاؤها من الشركات في المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا

الحصول على حزمة التطبيقات ميكروسوفت 365 وأوفيس 365 بدون منصة تيمز مقابل اشتراك شهري يقل عن الاشتراك الحالي بمقدار 2.17 دولار.

بهذه الخطوة تقدم مايكروسوفت تنازلا

للمفوضية الأوروبية المعنية بتطبيق قواعد حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، والتي بدأت في الشهر الماضي تحقيقا رسميا

فيما إذا كانت مايكروسوفت

تنافس بطريقة غير عادلة من خلال دمج منصة التواصل تيمز في حزم برمجيات أوفيس.

وترى المفوضية أن مايكروسوفت بهذا الدمج تمنح منصة تيمز ميزة غير عادلة في مواجهة المنصات المنافسة مثل سلاك.

في الوقت نفسه قالت مايكروسوفت إن عملائها الحاليين الذين اشتركوا في حزمة تطبيقات أوفيس 365 ومعها منصة تيمز، يستطيعون الإبقاء على اشتراكاتهم كما هي

أو التحول نحو الاشتراك الأرخص دون منصة تيمز. كما أشارت مايكروسوفت إلى تحسين آليات التواصل بين برامجها وخدمات التواصل الأخرى المنافسة لخدمة تميز.

يذكر أن منصة تيمز إلى جانب سلاك وزوم

وغيرها من منصات الفيديو كونفرانس والمحادثة المكتبية

حققت أهمية متزايدة أثناء التوسع في أنظمة العمل من المنزل أو عن بعد بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبدأ الاتحاد الأوروبي تحقيقاته بشأن ممارسات مايكروسوفت بسبب شكوى من منصة سلاك في صيف 2020. وقالت المنصة والتي أصبحت حاليا جزءا من شركة خدمات الإنترنت والحوسبة السحابية الأمريكية سيلز فورس، إن دمج تيمز مع أوفيس 365 ومايكروسوفت 365 يقلص قدرتها على منافستها.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة نشرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية،

فإن مايكرسوفت عرضت في البداية وقف التثبيت التلقائي لتطبيق تيمز لدى عملاء أوفيس. في الوقت نفسه فإن مايكروسوفت وافقت على تنفيذ هذا الفصل في سوق الاتحاد الأوروبي فقط، لكن المفوضية الأوروبية أصرت على تطبيقه على مستوى العالم.

وفي يوليو الماضي، قالت المفوضية الأوروبية إن مايكروسوفت لم تقدم

مقترحا كافيا لتبديد مخاوفها من تراجع مستوى المنافسة في سوق خدمات التواصل المكتبي

بسبب دمج تيمز في أوفيس 365 ومايكروسوفت 365.



