توقعات بتزويد هواتف آيفون الجديدة بفتحة شاحن من نوع «سي»

تنتظر الأسواق طرح شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل

أحدث جيل من هاتفها الذكي آيفون يوم 12 سبتمبر الحالي خلال مؤتمرها السنوي في مقر رئاستها بمدينة كوبرتينو

بولاية كاليفورنيا الأمريكية. ومن المتوقع تزويد الهواتف الجديدة بفتحة شاحن من نوع "سي" الشائع في الهواتف الذكية التي تنتجها الشركات الأخرى.

يذكر أن مؤتمر آبل في سبتمبر يشهد عادة طرح الجيل الجديد من الهاتف آيفون إلى جانب أحدث أجيال الساعة الذكية آبل ووتش. ولم تكشف

آبل بدرجة كبيرة عما تعتزم طرحه خلال المؤتمر

واكتفت فقط بالتأكيد على أن المؤتمر السنوي سيكون يوم 12 سبتمبر.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء فإن آبل تريد إحراز نقاط مهمة بالنسبة للجيل الأحدث من هاتفها الذكي الأغلى ثمنا وهو آيفون 15 برو من خلال تزويده بأسرع شريحة في العالم وأرق حواف حول الشاشة.

في الوقت نفسه فإن الفئة الأكبر حجما آيفون برو ماكس

ستكون مزودة

بكاميرات تستطيع تقريب الصورة وتكبيرها، وتحسين باقي خصائصها بنسبة كبيرة،

حتى تتمكن من مواجهة منافسة هواتف جالاكسي ألترا المزودة بإمكانية التقريب

من سامسونج.

كما تسعى آبل وإن كانت مترددة، لتزويد كل هواتفها

بفتحة الشاحن من نوع "سي"

وفقا لشروط الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن هواتف آيفون هي المنتج

الأكثر أهمية

بالنسبة لشركة آبل

وتحقق أكثر من نصف إيراداتها، وتزايدت الضغوط عليها من أجل تحسين المبيعات من الجيل الجديد لهذه الهواتف.

ونشر موقع ذا إنفورميشن المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أن آبل تستعد لتزويد الجيل القادم من هاتفها الذكي آيفون بمعالج يتفوق بشدة على كل الهواتف المنافسة بفضل الاتفاق التفضيلي الذي وقعته مع شركة صناعة الرقائق الإلكترونية التايوانية تايوان سيميكونداكتور مانيفاكتشورنج كوربورشن (تي.إس.إم.سي)، حيث يتيح الاتفاق للشركة الأمريكية

الحصول على أحدث وأسرع الرقائق التي تنتجها الشركة التايوانية قبل أي من منافسيها بعام كامل.

ويعني هذا أن الهاتف القادم آيفون 15 والمتوقع طرحه الشهر المقبل يمكن أن يحتوي على شريحة أقوى من شرائح أي هواتف تنتجها الشركات المنافسة مثل سامسونج أو غوغل أو هواوي. ويمكن أن ينطبق الأمر نفسه على أي كمبيوتر شخصي أو كمبيوتر لوحي جديد يمكن أن تطرحه أبل في العام المقبل.

ورغم أنه لم يتم الكشف عن شروط ولا تفاصيل اتفاق آبل وتي.إس.إم.سي، فإنه يجعل الشركة التايوانية المورد الوحيد للرقائق لشركة آبل، كما أنه بسبب طلبيات آبل المسبقة والضخمة والحصرية التي تقدمها للشركة التايوانية، فإنها تتحمل فاتورة ظهور أي عيوب في الرقائق الجديدة التي تكون آبل أول شركة تستخدمها.